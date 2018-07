L' Ue chiede la manovra nel 2018 | Tria la esclude

Ecofin conferma : la Ue chiede rà a Roma di recuperare sul debito. Tria : 'Niente manovra' : L' Ecofin chiede all'Italia una doppia manovra. 0,3 per cento del pil quest'anno, il doppio nel 2019. Serve riequilibrare i conti, dicono a Bruxelles. Ma il ministro Tria smentisce: Non ci sarà manovra,...

