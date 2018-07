Luc Besson | nuove accuse di molestie Sand Van Roy contro il regista | mi sono

Luc Besson - altre 4 donne accusano il regista di molestie : Luc Besson accusato di stupro: il regista nega tutto Riesplode lo scandalo molestie. Non c'è pace per Luc Besson, celebre regista di Francia. Dopo l'accusa di molestie presentata nel maggio scorso dall'attrice Sand Van Roy, a suo dire drogata e violentata durante un incontro in un hotel di Parigi, altre 4 donne hanno puntato il dito contro Besson.prosegui la letturaLuc Besson, ...

Luc Besson denunciato per stupro - un’attrice : “Mi ha drogato con il té”. Ma il regista nega tutto : Mentre a Cannes la giuria, presieduta da Cate Blanchett, rendeva noto il palmares e Asia Argento accusava coloro che in platea “…devono essere ritenuti responsabili per i loro comportamenti contro le donne” il nome del regista francese Luc Besson compariva accanto alla parola stupro sui principali media. L’autore di Leon, Nikita, Il Quinto elemento, è stato denunciato da un’attrice di 27 anni che si è presentata ...

Francia : attrice accusa il regista Luc Besson di stupro : Sand van Roy, attrice di 27 anni, accusa di stupro il regista Luc Besson: venerdì scorso, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa transalpine, la giovane ha presentato denuncia alla polizia di Parigi raccontando la sua versione dei fatti, ma il regista ha già replicato tramite il suo legale negando ogni addebito. Secondo il racconto dell’attrice, che ha avuto una parte anche nella pellicola Taxi 5, dopo aver incontrato il 59enne ...

Il regista francese Luc Besson è stato denunciato per stupro : Il regista francese Luc Besson, noto tra gli altri per i film Le Grand Bleu, Léon e Il quinto elemento, è stato accusato di stupro dall’attrice, comica e modella Sand van Roy, che venerdì lo ha denunciato alla polizia di Parigi. L’avvocato The post Il regista francese Luc Besson è stato denunciato per stupro appeared first on Il Post.

Luc Besson accusato di stupro : il regista nega tutto : Nel giorno in cui Asia Argento è tornata al Festival di Cannes per attaccare Harvey Weinstein e gli altri predatori del Cinema, Luc Besson, leggenda di Francia, è stato accusato di stupro da un'attrice di 27 anni.La denuncia contro Besson, regista di film come Leon, Nikita, Giovanna d'Arco e l'ultimo Valerian, è stata presentata venerdì mattina. A riportare l'indiscrezione il sito Europa1.prosegui la letturaLuc Besson accusato di stupro: ...

