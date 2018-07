Londra protesta | 100mila in piazza contro Trump Bandiere | cartelli | fischietti e slogan

Londra - ''Trump non sei il benvenuto'' : la protesta da Oxford Street a Trafalgar Square : Il centro di Londra è stato letteralmente invaso da decine di migliaia di manifestanti che hanno protesta to contro Donald Trump, in visita nel...

Londra invasa da 100mila manifestanti per protestare contro Trump : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti - oltre 100mila, secondo gli organizzatori - ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con bandiere, cartelli, fischietti e slogan. Rappresenta quella parte di Gran Bretagna che non ci sta, che questo presidente americano non riesce davvero a sopportarlo. Fino a sbeffeggiarlo nei panni di un maxi-pupazzo gonfiabile, librato in cielo nell'attenzione e nella curiosità ...