Lombardia : Rolfi - Lago di Garda motore turistico del Paese : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – “Questa straordinaria infrastruttura rappresenta una grande opportunità per il territorio bresciano e lombardo”. Lo ha affermato Fabio Rolfi , assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia , partecipando all’inaugurazione della nuova ciclopista ‘ Garda by bike’ a Limone sul Garda (Bs). L’impianto, spiega, “ha già richiamato ...

Lombardia - l’assessore Rolfi : “I Comuni censiscano i danni del maltempo” : “Il maltempo della notte scorsa ha colpito e danneggiato diverse aree del territorio lombardo: è fondamentale che i Comuni, in piena sintonia con gli uffici territoriali regionali, si attivino al più presto per accertare l’entità dei danni, fase preliminare e necessaria per qualsiasi richiesta di calamità“. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, ...