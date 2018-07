Lombardia : Magoni - ciclopista Garda opera d’arte e di avanguardia : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Sono orgogliosa della mia terra, capace di opere di tale bellezza: la ciclopista più bella del mondo non poteva che essere in Lombardia”. Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, intervenendo all’inaugurazione della ciclopista del Garda, nel tratto tra Limone del Garda e il confine trentino. Due chilometri incastonati a sbalzo sul lago, ...

Lombardia : Magoni - ciclopista Garda opera d’arte e di avanguardia (2) : (AdnKronos) - Per l'assessore, la ciclopista è un progetto importante reso possibile proprio grazie alla creatività e al lavoro di tanti professionisti del nostro territorio: "Girando il mondo come sportiva e la Lombardia come consigliere regionale -spiega- ho capito che non dobbiamo accontentarci.

Lombardia : Magoni - ciclopista Garda opera d’arte e di avanguardia : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Sono orgogliosa della mia terra, capace di opere di tale bellezza: la ciclopista più bella del mondo non poteva che essere in Lombardia”. Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, intervenendo all’inaugurazione della ciclopista del Garda, nel tratto tra Limone del Garda e il confine trentino. Due chilometri incastonati a sbalzo sul ...

Lombardia : Magoni - ciclopista Garda opera d’arte e di avanguardia (2) : (AdnKronos) – Per l’assessore, la ciclopista è un progetto importante reso possibile proprio grazie alla creatività e al lavoro di tanti professionisti del nostro territorio: “Girando il mondo come sportiva e la Lombardia come consigliere regionale -spiega- ho capito che non dobbiamo accontentarci. Mi sono data come obiettivo quello di rendere la mia regione prima destinazione turistica italiana”. Si tratta di ...

Lombardia : Magoni - turismo volano di assoluto valore : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – “In Lombardia il turismo è un volano economico di assoluto valore, in grado di creare ricchezza e benessere. A comprenderlo sono soprattutto i giovani, che vedono in questo settore un’opportunità fondamentale per fare business, avere un futuro ricco di soddisfazioni e credono fermamente nelle eccellenze del nostro territorio”. Così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, Marketing ...

Lombardia : Magoni - turismo volano di assoluto valore : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - "In Lombardia il turismo è un volano economico di assoluto valore, in grado di creare ricchezza e benessere. A comprenderlo sono soprattutto i giovani, che vedono in questo settore un'opportunità fondamentale per fare business, avere un futuro ricco di soddisfazioni e cr

Lombardia : Magoni - turismo volano di assoluto valore : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – “In Lombardia il turismo è un volano economico di assoluto valore, in grado di creare ricchezza e benessere. A comprenderlo sono soprattutto i giovani, che vedono in questo settore un’opportunità fondamentale per fare business, avere un futuro ricco di soddisfazioni e credono fermamente nelle eccellenze del nostro territorio”. Così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, Marketing ...

Lombardia : Magoni - turismo volano economico : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - "In Lombardia il turismo è un volano economico di assoluto valore, in grado di creare ricchezza e benessere. A comprenderlo sono soprattutto i giovani, che vedono in questo settore un'opportunità fondamentale per fare business, avere un futuro ricco di soddisfazioni e cr

Carcere di Bergamo - Lara Magoni indagata/ Ultime notizie - ipotesi voto di scambio per assessore Lombardia : Carcere di Bergamo, Lara Magoni indagata: Ultime notizie, ipotesi voto di scambio per l'assessore di Regione Lombardia, eletta con Fratelli d'Italia, ed ex campionessa di sci(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Lombardia : Magoni - comuni decideranno se applicare imposta di soggiorno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, ha approvato la delibera sulla destinazione turistica dei comuni lombardi, una misura che illustra con precisione la normativa regionale in materia di ‘imposta di soggiorno’.Si tratta di “un chiarimento doveroso -spiega Magoni- dal momento che con questo provvedimento Regione ...

Lombardia : Magoni - comuni decideranno se applicare imposta di soggiorno (2) : (AdnKronos) – Secondo il Tar, Regione Lombardia non aveva sino ad oggi individuato le località turistiche e le città d’arte, come indicato dal decreto legislativo 14 marzo 2011 ‘Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale’, che prevede la possibilità di applicare l’imposta di soggiorno ai comuni inseriti in appositi elenchi regionali. “Con questa delibera -aggiunge l’assessore- andiamo a ...

Lombardia : Magoni - comuni decideranno se applicare imposta di soggiorno (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tar, Regione Lombardia non aveva sino ad oggi individuato le località turistiche e le città d’arte, come indicato dal decreto legislativo 14 marzo 2011 'Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale', che prevede la possibilità di applicare l’imposta di soggiorno

Lombardia : Magoni - comuni decideranno se applicare imposta di soggiorno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, ha approvato la delibera sulla destinazione turistica dei comuni lombardi, una misura che illustra con precisione la normativa regionale in materia di 'impost

Lombardia : Magoni - Millemiglia ‘motore’ del turismo : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia”. Così l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza della prima tappa della storica gara, che porta le autovetture da viale Venezia sino a Cervia-Milano Marittima.Una rassegna che, ...