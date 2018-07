Lombardia : da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa (2) : (AdnKronos) – Altri accorgimenti, “più classici, condivisi con Anaci”, aggiunge De Corato, sono quelli di “non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere, chiedendo magari ai vicini di casa di ritirarla, evitare che gli addetti alle pulizie lascino arrotolato lo zerbino e chiudere sempre portoni o cancelli di accesso dalla strada e all’interno delle scale condominiali”.E ancora, chiosa De Corato, ...

Lombardia : da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa (2) : (AdnKronos) - Altri accorgimenti, "più classici, condivisi con Anaci", aggiunge De Corato, sono quelli di "non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere, chiedendo magari ai vicini di casa di ritirarla, evitare che gli addetti alle pulizie lascino arrotolato lo zerbino e chiudere sempre

Lombardia : da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - 'Attenzione ai ladri 2.0'. E' l'appello lanciato dall'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Regione Lombardia Riccardo De Corato e dall'Anaci-associazione degli amministratori di condominio, nell'ambito di un confronto mirato a creare una collabo

Regione Lombardia - in consiglio la commemorazione di Ettore Albertoni : Infatti, una profonda conoscenza dei temi del federalismo e dell'autonomia ha sempre alimentato la sua azione politica, intesa come ricerca del bene comune, da costruire partendo dai territori, dall'...

Eluana Englaro - la Regione Lombardia risarcirà il padre : Eluana Englaro, la Regione Lombardia risarcirà il padre Eluana Englaro, la Regione Lombardia risarcirà il padre Continua a leggere L'articolo Eluana Englaro, la Regione Lombardia risarcirà il padre proviene da NewsGo.

Caso Englaro - la Regione Lombardia risarcisce il papà di Eluana per il rifiuto di eseguire la sentenza : La Giunta regionale lombarda ha infatti deliberato giovedì il prelievo di 164.453 euro dal fondo rischi contenzioso legale per chiudere la vertenza con la famiglia. Nel 2008 la giunta Formigoni si era rifiutata di eseguire la sentenza

La Lombardia cesarà la prima regione a censire i rom : (Foto: flickr.com / luciano) La regione Lombardia sarà la prima a censire i rom, sinti e camminanti, in linea con quanto auspicato dal ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini. Il 3 luglio il Consiglio regionale ha approvato la mozione sottoposta da Silvia Sardone (Fi) con 39 voti favorevoli, 31 contrari e un astenuto. Come da procedura ora mozione dovrà sottostare al parere della Giunta regionale. Forza Italia chiede la chiusura ...

Regione Lombardia - sì al censimento dei nomadi e chiusura dei campi irregolari : L'assessore regionale De Corato: "Una mappatura contro l'illegalità", il Pd: "E' razzista e demoagogico"

Regione Lombardia - case popolari - riforma flop : «Lotteria delle assegnazioni» : «Criticità», «fragilità», mancanza di «visione d'insieme» e prezzo «oneroso» delle procedure per i cittadini più fragili. La sperimentazione del regolamento regionale per l'assegnazione degli alloggi ...

Lombardia : Regione - 2 mln euro per favorire sport tra i giovani (2) : (AdnKronos) - La Dote sport 2017-18 ha richiamato l'interesse di molte famiglie: 18.726 le domande pervenute. Le risorse disponibili hanno consentito di assegnare la Dote sport a 10.478 famiglie beneficiarie sulle 18.479 in possesso dei requisiti, pari al 57% delle domande presentate. A richiederla

Lombardia : Regione - 2 mln euro per favorire sport tra i giovani : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - E' di due milioni di euro la cifra che Regione Lombardia ha stanziato per la 'Dote sport'. Il provvedimento, presentato in giunta dall'assessore allo sport e giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, sarà disponibile per la stagione 2018-2019: rappresenta un aiuto

Frana di Gallivaggio - Regione Lombardia : strada by-pass pronta a fine luglio : La strada alternativa per evitare la Frana di Gallivaggio, che minaccia la SS36 in provincia di Sondrio, rendendo difficile raggiungere i Comuni di Madesimo e Campodolcino, dovrebbe essere pronta entro fine luglio. L’assessore lombardo alla Montagna ha reso noto che oggi Anas “in anticipo sui tempi” ha consegnato i lavori all’impresa che “ha a disposizione 30 giorni naturali e consecutivi per le opere e pertanto la ...

Lombardia : Consiglio Regione approva risoluzione contro taglio fondi Pac : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - La commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia), per evitare il taglio dei fondi per la Politica Agricola Comune destinati all’Italia nella programmazione europea 2021-2027. La posizione è contenuta in

Caso Maugeri : Corte Conti - danni per 60 mln a Regione Lombardia (2) : (AdnKronos) - Allo stesso modo la Fondazione Maugeri, e per essa il suo presidente Umberto Maugeri e il direttore centrale Passerino Costantino, "hanno distratto una cospicua parte dei predetti finanziamenti dalla prevista finalità di interesse pubblico ed hanno corrisposto, a valere sui contributi