Lo stato di emergenza in Turchia sarà revocato il 18 luglio

Maltempo Torino : deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (12 mesi, stanziamento di 2.69 milioni) in riferimento agli eventi meteorologici del 7 giugno scorso nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e Mompantero, in Provincia di Torino: la delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Torino: deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi in Calabria : la Giunta chiede lo stato di emergenza : La Giunta regionale calabrese, su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. In particolare gli eventi hanno interessato il Reggino Tirrenico (Scilla e Bagnara Calabria) e la zona del Vibonese (Nicotera e Ioppolo). Situazioni difficili per le abbondanti precipitazioni ...

Maltempo - Cdm : “stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno scorso nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino. Lo rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi. L'articolo Maltempo, Cdm: “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : pronta la richiesta dello stato di emergenza : A seguito delle forti precipitazioni e dei conseguenti gravi danni verificatisi su gran parte del territorio calabrese tra il 14 ed il 19 giugno scorso, la Giunta Regionale ha provveduto a raccogliere le numerose segnalazioni di criticità pervenute da vari comuni ed enti alla Sala Operativa di Protezione Civile, ed ha predisposto tutti i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da sottoporre entro domani ...

Maltempo Calabria - emergenza ambientale e viabilità : si riuniscono i Sindaci dell’Area dello Stretto. Deliberata richiesta stato di calamità : L’Associazione dei Sindaci dell’Area dello Stretto, guidata dal Presidente, nonché Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, si è riunita in assemblea presso il comune di Campo Calabro. I Sindaci, durante la riunione, hanno affrontato due importanti problematiche: l’emergenza ambientale causata dai violenti nubifragi che negli ultimi giorni si sono abbattuti in tutta la zona, e la manutenzione della rete viaria sulle strade di competenza della ...

Corea del Nord - Trump estende lo stato di emergenza : “Il nucleare è ancora una minaccia” : Il presidente americano Donald Trump ha definito “una minaccia eccezionale e straordinaria” l’arsenale nucleare NordCoreano per giustificare il mantenimento delle sanzioni contro Pyongyang, soli dieci giorni dopo lo storico incontro con Kim Jong Un. “Non c’è più alcuna minaccia nucleare da parte della Corea del Nord”, aveva dichiarato Trump dopo il vertice di Singapore del 12 giugno scorso. Una nota ...

Maltempo Calabria - il presidente Oliverio : “Pronti a chiedere lo stato di emergenza” : A seguito delle forti piogge e dei conseguenti gravi danni che hanno interessato gran parte della Calabria tra il 16 ed il 19 giugno scorso, la Giunta Regionale, raccogliendo le continue segnalazioni di criticità che continuano a provenire alla Sala Operativa di Protezione Civile, sta predisponendo i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza che dovrà essere approvato dal Governo. “Si tratta di un ...

Maltempo in Calabria : la Regione pronta a chiedere lo stato di emergenza : A seguito delle forti piogge e dei conseguenti gravi danni che hanno interessato gran parte della Calabria tra il 16

Erdogan - se vinco revoco stato emergenza : ANSA, - ISTANBUL, 14 GIU - "Se continuerò a lavorare, la prima cosa da fare dopo il 24 giugno, con il volere di Allah, sarà togliere lo stato d'emergenza" post-golpe, in vigore da quasi 2 anni. Lo ha ...

Bussoleno - frana in Val Susa : chiesto stato d'emergenza/ Video - ultime notizie : sfollati accolti in ospedale : ValSusa, frana si stacca dalla montagna e investe case e macchine di Bussoleno: scatta piano di evacuazione. Le ultime notizie: 200 sfollati, "ora priorità è ripulire"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:28:00 GMT)

Maltempo Piemonte - frana Bussoleno : la Regione chiede lo stato d’emergenza [GALLERY] : 1/17 ...

Emergenza rientrata - alla secondaria esami di stato salvi : esami senza problemi a Campodolcino. Visita ieri per il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio Fabio Molinari alla scuola media di Campodolcino. L'Emergenza, insomma, è rientrata ...

L’Etiopia sospenderà con due mesi di anticipo lo “stato di emergenza” usato per reprimere le proteste antigovernative : Il governo dell’Etiopia ha annunciato che sospenderà lo stato di emergenza con due mesi di anticipato rispetto a quanto previsto grazie a un miglioramento nella situazione dell’ordine pubblico. Lo stato di emergenza era stato introdotto lo scorso febbraio in seguito The post L’Etiopia sospenderà con due mesi di anticipo lo “stato di emergenza” usato per reprimere le proteste antigovernative appeared first on Il Post.