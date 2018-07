LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA | brutta caduta! A terra Daniel Martin e Alaphilippe

Tour 2018 - la tappa di oggi Dreux-Amiens in diretta LIVE : Giorno di festa nazionale in Francia. Il 14 luglio è solitamente data di tappe mitiche al Tour de France , non però questa volta, quando gli organizzatori hanno deciso di inserire un'altra tappa ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Dreux-Amiens. Sagan e Gaviria ci riprovano - occhio a Groenewegen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2018, 181 km da Dreux ad Amiens Métropole. Nel giorno della festa nazionale Francese ci aspettiamo di assistere ad un’altra grande battaglia tra i velocisti. Il percorso odierno è infatti quasi totalmente pianeggiante, ma attenzione all’insidia del vento, che in queste ultime tappe ha spesso creato dei problemi agli uomini di classifica e quindi potrebbero esserci ...

Tour 2018 - la tappa di oggi Fougeres-Chartres in diretta LIVE : La settima tappa del Tour de France è la classica frazione di trasferimento. L'unica difficoltà sarà rappresentata dal chilometraggio, ben 231 km , la più lunga di questa edizione. Per il resto i ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Fougères-Chartres. Tappa lunga. Occhio ai ventagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima Tappa del Tour de France 2018, 231 km da Fougères a Chartres. La frazione odierna è la più lunga di questa edizione e potrebbe regalare anche dei colpi di scena. Infatti il percorso e prevaletemene pianeggiante, ma la vera insidia sarà rappresentata dal vento. Negli ultimi 40 km ci potrebbero essere delle forti raffiche laterali e in caso di ventagli il gruppo si potrebbe sprezzare, come ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : sesta tappa. Sul Mur de Bretagne fioccheranno i secondi. Nibali deve difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Una frazione che potrebbe portare distacchi pesanti in classifica generale visto il finale. Infatti negli ultimi 15 km si scalerà per due volte il Mûr de Bretagne, su cui è posto il traguardo. Uno strappo durissimo di 2 km con una pendenza media del 7% e delle rampe nella parte centrale che arrivano anche al 12%. Su ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quinta tappa Lorient-Quimper. Finale da classica - sembra la Liegi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2018, 204 km da Lorient a Quimper. La frazione odierna è particolarmente insidiosa e potrebbe regalare delle grandi soprese anche nella classifica generale. Il percorso ricorda infatti quello di una classica delle Ardenne con la parte centrale caratterizzato da un continuo saliscendi con cinque dure Côte classificate come GPM. Su questi strappi la corsa può davvero ...

LIVE Tour de France - Lorient-Quimper in DIRETTA : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo tre volate ed una cronometro a squadre cambiano le carte in tavola al Tour de France 2018. Frazione piuttosto interessante e molto lunga la quinta: da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Una tappa collinare: ci saranno alcuni strappi che potranno far male. Favoriti gli uomini da classiche: spazio per i vari Sagan, Alaphilippe, Gilbert, che proveranno ad insidiare la Maglia Gialla Van Avermaet. Davvero molto insidioso il finale.

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quarta tappa La Baule-Sarzeau. Riparte la sfida tra Sagan e Gaviria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2018: La Baule-Sarzeau, 195 chilometri totalmente pianeggianti nella Loira. La Grande Boucle Riparte con una frazione che non dovrebbe riservare particolari sorprese e che si dovrebbe concludere con una volata di gruppo, una sorta di giornata di trasferimento dopo la cronometro a squadre che ha riscritto la classifica: oggi i big non dovrebbero correre grossi pericoli ...

LIVE Tour de France - quarta tappa in DIRETTA : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo il primo grande scossone nella graduatoria generale a seguito della cronosquadre di Cholet, la quarta tappa del Tour de France 2018 presenta nuovamente un arrivo adatto ai velocisti. Da La Baule a Sarzeau per un totale di 195km, una frazione abbastanza lunga ma non impegnativa per gli uomini di classifica salvo imprevisti; per i velocisti invece si tratta della terza occasione per ottenere il successo individuale nella 105a edizione della ...