Si aggrava la posizione dei due giovaniper i tafferugli sullaVos Thalassa sbarcati due giorni sullaDiciotti a Trapani. Il sudanese Bichara Ibrahim Tijani e il ghanese Ibrahim Amos sono statidalla Procura di Trapani. Adesso non sono più accusati di violenza privata in concorso, ma devono rispondere anche di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravato e continuato. I due sono anche accusati di concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.(Di sabato 14 luglio 2018)