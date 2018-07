Listeria | richiamato lotto di prosciutto cotto

Rischio Listeria in prosciutto cotto : richiamato un lotto da commercio : Il Ministero della Salute ha richiamato da commercio , in via cautelativa, un lotto di prosciutto cotto per Rischio di listeria . Ecco quale.

Listeria - richiamato prosciutto cotto : ANSA, - ROMA, 13 LUG - richiamato dal commercio un lotto del prosciutto cotto 'Cesare Fiorucci' per rischio di Listeria . Il richiamo "cautelativo per possibile presenza di Listeria " da parte del ...

Ministero della Salute - contaminazione da Listeria : richiamato Pecorino Toscano DOP stagionato : Il Ministero della Salute , sulla pagina “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” ha pubblicato un avviso concernente il Pecorino Toscano DOP stagionato Pascoli Italiani 350g. Lotti coinvolti: TS 22180130 e data di scadenza: 01/10/2018 Produttore: Rocca Toscana Formaggi S.r.l. con sede dello stabilimento in Via Puccini, 79 – 52100 Arezzo (AR) Motivo del Richiamo: presenza di contaminazione microbica ( Listeria ...

Rischio Listeria - richiamato un altro lotto di verdure surgelate : Si allargano i ritiri di verdure e ortaggi surgelati per il Rischio di contaminazione da listeria , il batterio responsabile della listeriosi, una grave infezione che, anche se in casi rari, può portare alla...

Listeria - continua l’allarme : richiamato il mix di verdure surgelate Pinguin : Un lotto di mix di verdure surgelate a marchio Pinguin è stato richiamato dal Ministero della Salute per la presenza di Listeria monocyotgenes. Si tratta di confezioni in formato da 2,5 kg, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019, prodotte da Greenyard Frozen Belgium, in uno stabilimento in Ungheria. E’ il terzo richiamo in Italia, dopo le verdure surgelate Freshona e i minestroni Findus, a causa del focolaio europeo di ...