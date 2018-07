L' Inter sempre più argentina | ritorno di fiamma per Di Maria

Mondiali 2018 Russia - l'incantesimo dice Francia-Croazia : dal 1982 Inter e Bayern Monaco sempre in finale : Il giochino diventa divertente nel momento in cui vanno scovati gli Interisti che si sono giocati la Coppa del Mondo nell'ultimo atto mondiale. Dalla sfida tra Mueller e Palacio di 4 anni fa, ...

Vrsaljko e Dembélé sempre più vicini all'Inter : il nuovo undici di Spalletti : L'Inter è stata, insieme alla Roma, la squadra più attiva in questa sessione di Calciomercato nel mese di giugno. Con i suoi cinque acquisti, infatti, i nerazzurri hanno cambiato volto alla rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, ma non sembra finita qui. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di portare a Milano anche un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco. A differenza ...

Tesero dice addio a Enrico Vinante : 'Pieno di risorse e sempre in cerca di nuovi Interessi' : Tesero. addio a un uomo pieno di risorse e di interessi. Generoso e con una grande propensione all'arte e alla socialità. Una grande folla si è riunita oggi a Tesero per dare l'addio a Enrico Vinante ...

Il ponte che si sgretola in mezzo al disInteresse generale : "Sempre peggio - qualcuno Intervenga" : E' passato un secolo dalla sua inaugurazione, tra brindisi e sorrisi soddisfatti. Oggi il ponte Preti, costruito per unire l'Eporidese e il Canavese, in Piemonte, è a rischio. Anni di mancata ...

Parnasi : non ho mai dato soldi a Civita - ha sempre fatto Interessi Regione : Roma – “Conosco Michele Civita da circa 20 anni ed e’ una persona che stimo molto. Ha sempre fatto gli interessi dell’amministrazione. La conferenza di servizi era gia’ stata chiusa e gia’ c’erano state le elezioni quando con estremo imbarazzo mi ha chiesto di trovare un lavoro per suo figlio”. Lo ha detto il costruttore Luca Parnasi durante l’interrogatorio reso ai pm di Roma affrontando il ...

Milano - il Duomo sempre più Internazionale : attivati i pagamenti con l'app cinese : La app che «parla» mandarino apre le porte del Duomo agli orientali. La Veneranda Fabbrica lancia un accordo con Alipay, piattaforma di pagamento mobile molto usata in Cina. Ora per i turisti cinesi ...

Scandalo nel calcio italiano - due nuove squadre e 30 calciatori coinvolti. Sospetti anche sull’Inter : deferimenti - retrocessioni e penalizzazioni - è sempre più caos [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più caos per il calcio italiano, situazione delicata e che rischia di portare a nuovi clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane. In particolar modo delicata è la situazione del Chievo, nel mirino plusvalenze fittizie, con il Cesena ceduti giovani fino al 9000% del valore effettivo, entrambi i club sono stati deferiti ma il Cesena è praticamente fallito mentre il Chievo rischia la retrocessione. Nelle ultime ore è ...

Generazione Inter(net)dipendente : sempre più intensa e totalizzante l’esperienza Internet degli italiani : Inter(net)dipendenti, così appaiono gli italiani ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere digitale nella società della conversazione”, il 4° rapporto Agi-Censis realizzato nell’ambito del programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione Cotec, che indaga la reazione degli italiani di fronte ai processi innovativi. La presentazione questa mattina alla Camera dei Deputati e in diretta web sul sito Agi durante l’Internet Day ...

Inter : Nainggolan non esclude Rafinha - Pedullà : 'Pista sempre calda' : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter in campionato che ha portato i nerazzurri a qualificarsi in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. In soli sei mesi il giocatore si è innamorato di Milano e dell'ambiente Inter, ma è tornato al Barcellona visto che la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentotto milioni di euro. ...

Calciomercato Inter - sempre viva la pista Politano : MILANO - L'attaccante esterno prediletto dall' Inter rimane Malcom del Bordeaux : il club francese non ha però ancora aperto alla cessione in prestito. I nerazzurri dunque vogliono cautelarsi con un ...

Datally per Android permette di Risparmiare Traffico Dati e bloccare le app che si connettono sempre ad Internet : Datally è una fantastica applicazione per Android che permette di Risparmiare Traffico Dati ed anche di bloccare le applicazioni che si connettono sempre ad Internet consumando più banda Download APK Datally per monitorare consumo Traffico Dati su Smartphone Datally è un’app tanto semplice quanto utile, perchè permette di Risparmiare Traffico Dati sul nostro smartphone subito […]

Roma - raggiunto l'accordo con Pastore e il PSG. Nainggolan sempre più verso l'Inter : Javier Pastore è sempre più vicino al ritorno in Italia, con la maglia della Roma. Gli ultimi contatti tra le parti avuti in giornata hanno confermato le buone sensazioni degli scorsi giorni, con il ...