L’infermiera di notte film stasera in tv 14 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RETE 4: (23:34) L'infermiera di notte (Film) #StaseraInTV 14/07/2018 #SecondaSerata @Rete4 - Stasera_in_TV : RETE 4: (23:34) L'infermiera di notte (Film) #StaseraInTV 14/07/2018 #SecondaSerata @Rete4 - pietrodmarco : Il clichè del medico e l'infermiera ( di notte)...ajajajajajajjjjj - Salvato72194939 : @meb @pdnetwork @matteorenzi L'infermiera di notte del BOMBA -

(Di sabato 14 luglio 2018) L’infermiera diè ilin tv sabato 142018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La commedia di Mariano Laurenti ha come protagonista Lino Banfi. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV L’infermiera diin tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 1979 REGIA: Mariano Laurenti CAST: Lino Banfi, Mario Carotenuto, Annemarie Clementi, Leo Colonna, Francesca Romana Coluzzi, Gloria Guida, Lucio Montanaro, Paola Senatore, Alvaro Vitali DURATA: 95 Minuti L’infermiera diin tv:Il dentista Nicola Pischella (Lino Banfi) possiede uno studio in una cittadina del Salento e, come il suo inserviente Peppino (Alvaro Vitali), non disdegna ...