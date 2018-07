Limbo Switch - recensione

eurogamer

: È tempo di perdersi anche su Nintendo #Switch #Limbo #recensione - Eurogamer_it : È tempo di perdersi anche su Nintendo #Switch #Limbo #recensione - rewindie_it : i due indie di casa Playdead tornano al successo su Switch! #Limbo - #Inside - #indiegame - videogames_it : Trailer di lancio per Limbo in versione Switch -

(Di sabato 14 luglio 2018) Negli ultimi tempi prestiamo sicuramente molta più attenzione al mercato indipendente rispetto al passato, grazie ad una sfilza di titoli che hanno riempito le nostre giornate. Lo spazio di rilievo ottenuto oggi dagli aspiranti sviluppatori è frutto di progetti che hanno fatto da apripista nell'industria, ossia di tutti quei giochi che hanno dato voce anche a chi non disponeva di fondi ingenti, stuzzicando l'attenzione delle grandi aziende, che oggi sempre più spesso volgono lo sguardo al sottobosco indipendente per scorgere nuova linfa vitale per il mercato. Tra bambini dispersi in labirinti dai rimandi biblici, uomini desiderosi di raggiungere la luna sul letto di morte e tanto altro, è quasi doveroso citare. L'opera prima di Playdead è riuscita, dal lontano 2010, a conquistare ottimi traguardi, complice anche la pubblicazione continua su tutte le piattaforme esistenti. Di ...