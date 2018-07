L' Europa «multa» l' Italia Manovra da 5 miliardi per un errore di Padoan

Milan - è addio all’ Europa La sentenza Uefa è in arrivo : un anno senza Coppe e multa : La decisione della Camera Giudicante sulle violazioni registrate dal 2014 al 2017 sul Fair Play Finanziario da parte della società. I rossoneri far anno ricorso al Tas di Losanna

Milan - sentenza Uefa : fuori dalle coppe?/ Ultime notizie : lunedì forse escluso da Europa League e maxi multa : Milan , lunedì sentenza Uefa : stangata in arrivo? Ultime notizie : possibile esclusione dall' Europa League e multa , pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Milan - niente Europa League e multa da 30 milioni. Spunta l’idea Conte : niente Europa League - Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Milan sarebbe pronto al verdetto da parte dell’Uefa. Si va verso l’esclusione dall’ Europa per la prossima stagione e multa da 30 milioni di euro. NUOVA PROPRIETà: Spunta Conte ? Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la nuova proprietà rossonera potrebbe decidere di puntare ...

Android - perché l’ Europa potrebbe multare Google fino a 11 miliardi di dollari : Secondo indiscrezioni, la Commissione starebbe per infliggere una nuova sanzione-record al colosso californiano. Il motivo??L’uso del suo sistema operativo per monopolizzare il mercato europeo e mondiale, danneggiando la (nostra)?libertà di ricerca...

Google - nuova grana in Europa : pronta una multa contro Android : (Foto: Google) Google torna nel mirino dell’Unione europea. Questa volta si parla di abuso di posizione dominante in merito al sistema operativo per dispositivi mobile Android. Secondo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, Bruxelles sarebbe pronta a sanzionare la compagnia californiana con una multa che potrebbe arrivare fino a 11 miliardi di dollari, ovvero il 10% del totale giro d’affari di Alphabet. Anche se la cifra ...