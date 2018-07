L’estate dei Milanesi | sabato pomeriggio all’Idroscalo GALLERY

Amore che torni dei Negramaro è il nuovo singolo per L’estate prima del tour negli stadi (audio e testo) : Non poteva essere altri che Amore che torni dei Negramaro il nuovo singolo scelto dalla band per l'airplay estivo ma soprattutto per anticipare l'omonimo tour negli stadi in partenza a giugno. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l'essenza e lo stile dell'ultimo progetto di inediti dei Negramaro, una ballata che mescola elettronica e soul per un testo che è un inno ...