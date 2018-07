calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: L'#Empoli convince, netto successo in amichevole: #Caputo realizza il primo gol - EmpoliconPicchi : RT @CalcioWeb: L'#Empoli convince, netto successo in amichevole: #Caputo realizza il primo gol - CalcioWeb : L'#Empoli convince, netto successo in amichevole: #Caputo realizza il primo gol -

(Di sabato 14 luglio 2018) L´Empoli vince 9-0 la primastagionale. A Lamporecchio, di fronte ad un buona numero di tifosi, Andreazzoli vara una squadra neltempo e un’altra nella ripresa, dando minuti praticamente a tutti gli effettivi. È diilgol stagionale, bravo su perfetto assist di Zajc a sperare Pannocchia. La prima frazione si chiude 5-0, con il poker die il gol di Lollo. Nuovo undici nella ripresa, con dentro i nuovi Rasmussen, La Gumina e Mraz. E proprio lo slovacco va subito in gol, portando a sei le reti azzurre. Arrotondano poi il risultato Belardineli e ancora due volte Mraz, per la tripletta personale. A Lamporecchio finisce 9-0 per gli azzurri; prossimo test mercoledì, ore 20.30, a Montelupo Fiorentino.L'articolo L’Empoliinilgol sembra essere ilsu CalcioWeb.