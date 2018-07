Le vie dell' arte e del palato | gli appuntamenti dell' estate 2018 a Minori

QUELLI DELLA SAN PABLO/ Su Rai Movie il film con Steve McQueen (oggi - 14 luglio 2018) : QUELLI DELLA San PABLO, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Steve McQueen e Richard Attenborough, alla regia Robert Wise. Il dettaglio DELLA trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Moto2 - GP Germania. vierge è il più veloce delle libere : C'è Vierge davanti a tutti, poi Alex Marquez e quindi Schrotter, pilota di casa. Per trovare il primo italiano bisogna scorrere la classifica dei tempi fino al quinto posto: Pecco Bagnaia, alle spalle ...

Bahamas - modella 19enne si immerge per fare delle foto con gli squali ma viene morsa ad un braccio : Una modella è stata investita da una valanga di critiche dopo essere stata morsa da uno squalo mentre posava per alcune fotografie. Katarina Zarutskie, 19 anni, californiana, era in vacanza con il fidanzato a la famiglia alle Bahamas quando ha notato delle persone fare snorkeling con alcuni squali nutrice. Katarina ha deciso di sfruttare al meglio l’opportunità e si è immersa in acqua per farsi scattare delle foto con gli animali. Mentre era in ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - ora servono delle risposte. Inizia l’avvicinamento a Tokyo 2020 - vietato sbagliare : La delusione dei Mondiali di Budapest 2017, un risultato non di certo sperato nella nuova Europa Cup di quest’anno e la controprestazione arrivata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona il mese scorso. Nelle ultime competizioni ufficiali, nel post Rio 2016, quando gli azzurri riuscirono a raggiungere una spettacolare medaglia di bronzo, il Settebello non è riuscito più ad esprimere il proprio gioco e ad ottenere risultati di rilievo. Il ...

Di Maio e l'èra dell'incompetenza. Ora interviene anche sullo statuto della Bce : ... il ministro ha detto la sua sulla Banca centrale europea, il cui statuto dovrebbe essere cambiato e "la Bce deve fare veramente la banca centrale , tautologico, sic, ndr, e intervenire nell'economia ...

Di Maio e l’èra dell’incompetenza. Ora interviene anche sullo statuto della Bce : Siamo in piena età dell’incompetenza, come ha ben spiegato Tom Nichols, professore alla Harvard Extension School, nel mirabile “La conoscenza e i suoi nemici. L’età dell’incompetenza e i rischi per la democrazia” (Luiss, 2017). L’ennesima dimostrazione ce l’ha data il ministro per lo Sviluppo econom

Arriva l'estate monrealese. Notti bianche - musica per le vie della città - musical. IL PROGRAMMA : Si tratta essenzialmente di spettacoli artistico-musicali, iniziative enogastronomiche e attività teatrali. Di seguito il PROGRAMMA nel dettaglio: LUGLIO : 13 luglio e 3 agosto- Convegno "La donna ...

viene risucchiata dalle bocchette della piscina : morta bimba : Una 13enne, in vacanza a Sperlonga ma residente della provincia di Frosinone, ieri stava facendo il bagno nella piscina di un hotel quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione. La ragazzina è stata tratta in salvo a fatica da alcune persone presenti. Un medico sul posto ha provveduto alla rianimazione ed è ripreso sia il battito che la respirazione. Sul posto l’eliambulanza ...

Modella di Instagram tenta lo "scatto perfetto". Ma viene attaccata da uno squalo : Cosa non si fa per la foto perfetta. La Modella californiana Katarina Zarutskie, molto popolare su Instagram, è stata attaccata da uno squalo mentre posava per uno scatto e gli utenti l'hanno duramente criticata. Il fatto è accaduto alle Bahamas: quando ha visto gli squali nutrice, la giovane non ha resistito all'impulso di tuffarsi con loro per ottenere una foto invidiabile.Non tutti gli animali, però, gradiscono le ...

Bahamas - folle idea della modella : per una foto su Instagram viene morsa da uno squalo [VIDEO] : Per cercare lo scatto perfetto una modella 19enne americana ha rischiato di perdere una mano a causa del morso di uno squalo La modella e influenzer della Florida, Katarina Zarutskie, capace di vantare migliaia di follower su Instagram ha rilevato sul suo profilo social di essere stata protagonista di una brutta avventura avvenuta alle Bahamas. La modella 19enne che si trovava in vacanza nei caraibi era in cerca dello scatto perfetto da ...

After - la sorella di Katherine Langford nel cast dell'atteso teen-movie : Si delinea il cast di After , il primo adattamento cinematografo ispirato al libro di successo scritto da Anna Todd. L'autrice che in pochissimo tempo ha scalato le classifiche dei libri più venduti ...

Ai leader della NATO vietato l'utilizzo del telefono cellulare - : Ai leader dei 29 Paesi membri della NATO che si incontreranno oggi per il summit di due giorni a Bruxelles è stato vietato di utilizzare i telefoni cellulari nella sala conferenze per motivi di ...

Christian vieri e Costanza Caracciolo presto genitori / Foto - la dedica dell'ex calciatore al bebè in arrivo : Christian Vieri e Costanza Caracciolo presto saranno genitori. L'ex calciatore è emozionatissimo e fa una bellissima dedica al figlio in arrivo...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Il 13 luglio 'Wellness night' : cammino tra luci e ombre della riviera : Una magica serata di sport, attività fisica, condivisione di emozioni e socializzazione, per tutti e tutte le età, da vivere tutti assieme percorrendo il lungomare, gli spazi verdi e la pista ...