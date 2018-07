Le linee programmatiche | il “#cambioverso” si allontana…

Governo : D'Attis - FI - - Sud scomparso da linee programmatiche : Sul tema UE, non e' molto chiaro il percorso: da un lato si chiede di non interferire sulla nostra politica di risanamento ma, allo stesso tempo, Tria annuncia di fatto che, con la manovra prevista ...

Nessuna manovra correttiva. Il ministro Tria in audizione illustra le linee programmatiche del Mef : Nessuna manovra correttiva e Nessuna politica pro-ciclica nel caso di un peggioramento degli indicatori economici. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria esponendo davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio le linee programmatiche del Mef. "Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno coì come evitare misure che possano peggiorare i saldi di finanza pubblica ...