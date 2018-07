Lazio in ritiro ad Auronzo | mercoledì la prima amichevole

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Lazio - dal ritiro alla prima amichevole internazionale estiva : le date : AMICHEVOLI Lazio Tra poco più di un mese parte il ritiro di Auronzo. Dal 10 luglio, come riporta il Corriere dello Sport, partiranno i test fisico-attitudinali a Formello, preceduti dalle visite in Paideia. Il ritiro parte dal 15 al 28, con la prima amichevole fissata per il 25 contro la Triestina. A fine ritiro ,...

Infortunio Immobile - l’attaccante della Lazio lascia il ritiro della Nazionale : Infortunio Immobile – Il ct azzurro Roberto Mancini dovrà fare a meno di Ciro Immobile per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. l’attaccante della Lazio, sottoposto in mattinata agli accertamenti medici per un problema muscolare, lascerà nel pomeriggio il ritiro di Coverciano. (Spr/AdnKronos) LEGGI ANCHE –> Panchina Lazio, sciolti gli ultimi dubbi per la prossima stagione L'articolo Infortunio Immobile, ...