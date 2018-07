Lavoro | Sensi | Di Maio? Siamo alla dignità a sua insaputa…

VITERBO E AVELLINO - ELEZIONI COMUNALI 2018/ Risultati amministrative Lazio e Campania - sensibile tema Lavoro : ELEZIONI COMUNALI 2018 , Risultati di tutti i 140 Comuni tra Lazio e Campania : amministrative , candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Missioni italiane fuori area - un Lavoro sensibile e spesso incompreso : La Difesa del Paese è cosa delicata, in un periodo storico di pace spesso stenta a spiegare la ragione di sé stessa con l'opinione popolare. Il politico, da sempre, ha preferito porre attenzione alle questioni interne di criminalità e sicurezza poichè hanno da sempre un riverbero immediato sulla popolarità del Governo. Così facendo, in questi anni la Difesa ha sofferto di attenzione e di risorse, in qualche modo si è cercato di dare un senso ...