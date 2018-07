Lavoro : Martina - Di Maio contro Di Maio - altro che complotto : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il ministro dello Sviluppo economico contro il ministro del Lavoro per gli oltre 80mila posti in dieci anni che si perderanno con il decreto dignità. altro che complotto #diMaiocontrodiMaio”. Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd. L'articolo Lavoro: Martina, Di Maio contro Di Maio, altro che complotto sembra essere il primo su Meteo Web.

Dl dignità - Martina : prevede 80mila posti Lavoro in meno in 10anni : Roma, 13 lug., askanews, - '80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro ...

Lavoro : Martina - dl Dignità non è votabile : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, non penso che sia votabile per i contenuti annunciati. Non affronta i veri nodi aperti in particolare per sostenere sul serio il Lavoro stabile”. Lo ha detto il segretario Pd, Maurizio Martina, a proposito del dl Dignità entrando al Nazareno. L'articolo Lavoro: Martina, dl Dignità non è votabile sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Brescia e Sondrio - risultati Elezioni Comunali 2018/ Lombardia - Martina esulta : "CapoLavoro di Del Bono e Pd" : Elezioni Comunali 2018, risultati Brescia, Sondrio e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: trionfo Del Bono alla Loggia(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande Lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Martina : Pd al Lavoro per l'alternativa : 13.43 "Faremo un congresso anticipato, sarà un congresso importante. Lavoriamo insieme per portare in maniera unitaria e forte questo partito a quell'appuntamento". Lo afferma il segretario reggente del Pd,Martina,all'Assemblea dem. "Se tocca a me,anche se sono solo poche settimane, tocca a me con tutti voi", sottolinea. E invoca "un nuovo centrosinistra alternativo a Lega, M5S e FI". Sul 'contratto di governo' M5S-Lega attacca: "Altro che ...