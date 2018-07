Lavoro | Gentiloni | dl Dignità? migliaia da precari a disoccupati

Gentiloni - dl dignità ostacola Lavoro : ANSA, - ROMA, 3 LUG - "Dopo un mese di annunci rocamboleschi il mini decreto di ieri non favorisce gli investimenti in Italia e il lavoro di qualità. Introduce soltanto ostacoli per lavoro e ...

Dl Dignità - Gentiloni : 'E' un ostacolo a Lavoro e investimenti' : "Dopo un mese di annunci rocamboleschi il mini decreto di lunedì non favorisce gli investimenti in Italia e il lavoro di qualità". E' l'affondo su Twitter dell'ex presidente del Consiglio Paolo ...

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande Lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Gentiloni : rimonta - non dilapidare Lavoro : 11.45 "Questa legislatura era nata in circostanze economiche e istituzionali complesse.A 5 anni si può dire che lasciamo un Paese con più crescita, più lavoro, più diritti,con i conti in ordine". Lo ha detto il premier Gentiloni, salutando i collaboratori di Palazzo Chigi. Tuttavia,"non sono state cancellate le ferite di una crisi lunghissima e il risultato delle elezioni è lì a ricordarcelo",dice Gentiloni. "Occorre prendersi cura della ...

