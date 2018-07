Lavoro | Di Maio | -8mila posti? numero spuntato all’ultimo | lobby contro di noi 2

Lavoro : Marcucci - da Di Maio scuse ridicole e patetiche : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Di Maio usa scuse ridicole e patetiche. Pensare a non meglio precisate lobby che di notte aggiungono tabelle ai provvedimenti del governo, fa sorridere. Il decreto dignità misura la distanza della maggioranza M5S e Lega dalla realtà”. Così il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci replica al vicepremier Luigi Di Maio.“Non ci sono misure a sostegno del Lavoro a tempo indeterminato e ...

Lavoro : Sensi - Di Maio? Siamo alla dignità a sua insaputa… : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Siamo alla dignità a sua insaputa #onfup”. Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd a proposito delle parole di Luigi Di Maio sul dl dignità e i posti di Lavoro. L'articolo Lavoro: Sensi, Di Maio? Siamo alla dignità a sua insaputa… sembra essere il primo su Meteo Web.

**Lavoro : Di Maio - -8mila posti? numero spuntato all’ultimo - lobby contro di noi** : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “80mila è un numero che non sta da nessuna parte, mi faccio una risata”. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a un contrazione di 80mila posti di lavoro. “C’è un altro numero invece: 8mila. Perchè nella relazione c’è scritto che questo dl farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Ci tengo a dirvi che quel numero è ...

Vittorio Feltri su Di Maio : il ministro del Lavoro è solo un magliaro : Mi dispiace che Salvini annuisca davanti all' ipotesi di penalizzare individui perbene a vantaggio dei lazzaroni incapaci di svolgere qualsiasi attività nel mondo della produzione. Non parlo per me: ...

Rappresentatività sindacale - ConfLavoro Pmi plaude al ministro Di Maio : La strada è finalmente quella giusta" : E che rappresenti davvero gli interessi del mondo del lavoro, di imprese e lavoratori, e non solo quelli dei corpi intermedi." Conflavoro Pmi, dunque, già da tempo segue molto da vicino e con estremo ...

Pd e Forza Italia contro Luigi Di Maio : “80.000 posti di Lavoro in meno - il decreto dignità porta disoccupazione” : Forza Italia e Partito Democratico si oppongono all'approvazione del decreto dignità, in particolare alle norme che andranno a regolare i rapporti a termine: "Ottantamila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede in relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo", commenta il segretario dem Maurizio Martina su Twitter.Continua a leggere

Coop chiude un 2017 in crescita e apre a Di Maio sul Lavoro festivo : MILANO - La Coop chiude il 2017 con risultati in miglioramento e tende un ramoscello d'ulivo al governo sul tema, caro al Movimento 5 stelle, delle aperture festive. 'Ho scritto al ministero del ...

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al Lavoro per superare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Di Maio presenta al Senato i programmi per Lavoro - pensioni e imprese : Il Decreto Dignità è in dirittura d'arrivo . Lo ha confermato, in audizione alle commissioni lavoro e industria del Senato, il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , a dieci ...

Di Maio - "Sì a voucher in agricoltura e turismo"/ Ministro del Lavoro : "Bisogna evitare abusi" : Di Maio, "Sì a voucher in agricoltura e turismo". Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sottolinea alla maggioranza: "bisogna evitare ogni tipo di abuso"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Di Maio : con reddito cittadinanza 1 mln cercheranno Lavoro : Roma, askanews, - Il reddito di cittadinanza è una "misura economica" e con l'introduzione "almeno un milione di persone cercheranno lavoro". E' quanto ha indicato il vice premier e ministro del ...

Decreto Lavoro - Di Maio apre : ok ai voucher in agricoltura e turismo : Lo ha detto il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, davanti alle commissioni Industria e lavoro del Senato, dopo aver presentato le linee guida dei suoi dicasteri. «L’unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza - ha aggiunto Di Maio - è quella di evitare abusi in futuro»...