ilpost

: RT @ilpost: L’attentato a Palmiro Togliatti, 70 anni fa - jan_novantuno : RT @ilpost: L’attentato a Palmiro Togliatti, 70 anni fa - ilpost : L’attentato a Palmiro Togliatti, 70 anni fa - maurello1 : Antonio Pallante , l'uomo che fece l'attentato a Palmiro Togliatti per un periodo con la famiglia visse nel mio paesello Morano Calabro -

(Di sabato 14 luglio 2018) Venne colpito da tre colpi di pistola sparati fuori da Montecitorio da uno studente, e per qualche giorno sembrò che in Italia stesse per iniziare una rivoluzione L’attentato a, 70fa Il Post.