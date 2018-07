Latina | 13enne morta in piscina | forse la vasca non a norma | attesa per la perizia

Tragedia in piscina a Latina - autopsia : la 13enne è morta annegata : Tragedia in piscina a Latina, autopsia: la 13enne è morta annegata Tragedia in piscina a Latina, autopsia: la 13enne è morta annegata Continua a leggere L'articolo Tragedia in piscina a Latina, autopsia: la 13enne è morta annegata proviene da NewsGo.

E' morta presumibilmente per annegamento Sara Francesca Basso, la 13enne deceduta dopo un bagno nella piscina di un albergo di Sperlonga, Latina,. E' quanto emergerebbe dai primi risultati dell'...

Latina - 13enne morta in piscina : forse vasca non a norma - attesa perizia : Sul corpo di Sara Francesca Basso sarà svolta l'autopsia, intanto proseguono le indagini sull'impianto di aspirazione. Alcune anomalie sarebbero state segnalate in passato da un addetto manutentore

La 13enne morta a Latina non ce l'ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l'intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un'ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...

Latina - 13enne morta in piscina : 4 indagati per omicidio colposo : Sara Francesca Basso è stata aiutata dalle persone presenti in albergo e rianimata da un dottore. Ma è deceduta nella notte in ospedale

La tragedia si è consumata in un albergo di Sperlonga. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, la ragazzina è deceduta nella notte. Sul caso indagano i carabinieri

