Lascia il cane al sole sul balcone | proprietaria condannata

Lasciare il cane da solo 15 giorni in estate è reato : oltre alla multa si rischia il sequestro : Lasciare il proprio cane da solo per 15 giorni durante il periodo estivo (magari per andare in vacanza) può essere reato e il proprietario va anche incontro al rischio del sequestro dell'animale. Pur lasciando al cane acqua e cibo si può essere accusati di maltrattamento di animali, secondo quanto stabilisce una sentenza della Cassazione.Continua a leggere

Difende un cane e gli spaccano la testa/ Nardò - Giacinto Lasciato solo dalla polizia locale e dai passanti : Difende un cane e gli spaccano la testa, Nardò: Giacinto lasciato solo dalla polizia locale e dai passanti. Un grave episodio si è verificato in Salento nei confronti di un 26enne(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Guendalina Canessa e Pietro Aradori - storia al capolinea/ Si sono Lasciati : l’indiscrezione di gossip : Guendalina Canessa e Pietro Aradori, storia al capolinea, il campione di basket avrebbe lasciato l'ex gieffina, ecco la nuova indiscrezione di gossip.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Guendalina Canessa e Pietro Aradori si sono Lasciati : nuovo addio - il gossip : Guendalina Canessa e Pietro Aradori si sono lasciati: nuovo addio dopo il grande ritorno della scorsa estate, il gossip Guendalina Canessa e Pietro Aradori sarebbero giunti di nuovo al capolinea. L’ex moglie del tronista Daniele Interrante aveva ricucito la scorsa estate il rapporto con il campione di basket, dopo una crisi molto forte che aveva […] L'articolo Guendalina Canessa e Pietro Aradori si sono lasciati: nuovo addio, il ...

Jesolo - Lascia cane chiuso in auto per ore : denunciata 54enne - : La donna aveva abbandonato il suo vecchio cocker all'interno di una vettura ferma dentro un parcheggio. La Polizia è stata allertata da un giovane che ha notato il cane bloccato per sei ore dentro l'...

Jesolo - Lascia cane chiuso in auto per ore : denunciata 54enne : Jesolo, lascia cane chiuso in auto per ore: denunciata 54enne La donna aveva abbandonato il suo vecchio cocker all'interno di una vettura ferma dentro un parcheggio. La Polizia è stata allertata da un giovane che ha notato il cane bloccato per sei ore dentro l'abitacolo Parole chiave: ...

Lascia il cane chiuso in auto per ore : denunciata : Una donna 54enne è stata denunciata per abbandono di animali: ieri ha Lasciato il proprio cane per ore all’interno dell’auto in parcheggio, a Jesolo (Venezia). L’animale è stato notato da un giovane che si recava in spiaggia, verso mezzogiorno: quando il ragazzo è rientrato, intorno alle 18, il cane ancora dentro la vettura ed ha deciso ad avvisare il 113. I poliziotti hanno individuato la proprietaria, una donna italiana, ma ...

Lascia il cane chiuso in auto sotto il sole per più di sei ore : salvato dai poliziotti : JESOLO - È stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha Lasciato il proprio cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo . L'animale era stato notato da un ...

Muore a 90 anni e Lascia al cane che gli salvò la vita un milione di euro in eredità : Lui Muore e lascia al cane un'eredità di un milione di euro. Accade ad Avellino dove il novantenne Pasquale Rizzo - come riporta il sito

Milano - il cane lo salvò : lui gli Lascia in eredità un milione di euro : Lui muore e lascia al cane un'eredità di un milione di euro. Accade ad Avellino dove il novantenne Pasquale Rizzo - come riporta il sito

Muore e Lascia un milione di euro al cane. E’ una fake news? : Muore e lascia un milione di euro al cane. E’ una fake news? Il bastardino Tor anni prima gli aveva salvato la vita Continua a leggere L'articolo Muore e lascia un milione di euro al cane. E’ una fake news? proviene da NewsGo.

Muore e Lascia un milione di euro al cane. E' una fake news? : La notizia del cane Tor, un bastardino ospitato in un canile di Milano, erede di una fortuna del valore di un milione di euro, sarebbe una fake news in cui Tgcom24, come molte altre testate nazionali ...

Muore e Lascia tutta la sua eredità al cane : A Milano, un cane ha ereditato una somma di circa un milione di euro, a seguito della morte del suo padrone. Si chiama Tor ed è un bastardino che oggi vive nel capoluogo lombardo.Per tutta la sua vita, Tor è rimasto accanto al suo padrone, Pasquale Rizzo, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, originario di Avellino, ma residente a Milano da anni. I due erano diventati inseparabili, soprattutto dopo che il cagnolino aveva salvato la vita al ...

Muore e Lascia un milione di euro in eredità al cane che gli salvò la vita : Quel cane gli salvò la vita, così un ex funzionario delle Ferrovie dello Stato ha deciso di lasciare tutto i suoi averi in eredità al proprio amico a quattro zampe. Pasquale Rizzo, classe 1928, originario di...