Lanciato Olimpo | svelerà i segreti delle galassie primordiali e della materia oscura

(Di sabato 14 luglio 2018) È statostamattina dalle Isole Svalbard l’esperimento, dedicato a innovative osservazioni cosmologiche che forniranno informazioni sugli ammassi di, sullee sul loro contenuto di. Si tratta di un telescopio con lo specchio primario di più di due metri e mezzo di diametro, equipaggiato con rivelatori per microonde molto sensibili. Raffreddati a 0.3K in un criostato, tali rivelatori permettono di misurare le minime distorsioni che la radiazione cosmica di fondo subisce quando attraversa un ammasso di(effetto Sunyaev-Zel’dovich). Tra il telescopio e i rivelatori è posto un interferometro differenziale che permette di scomporre la radiazione e analizzarla più nel dettaglio, fornendo le chiavi per nuove scoperte nel settore. Lo strumento è posizionato su una navicella con tutti gli accessori necessari (elettronica ...