Lago di Garda | diciassettenne danese denuncia stupro di gruppo Le telecamere riprendono

Brescia - turista minorenne violentata da branco sul Lago di Garda : la denuncia choc : violentata da un gruppo di quattro uomini fuori da un locale a Manerba, sponda Bresciana del Lago di Garda . È la denuncia choc di una turista danese minorenne in vacanza con la famiglia in un camping.

Brescia - turista minorenne danese denuncia stupro di gruppo sul Lago di Garda : aggressori forse filmati : Una giovane in vacanza in Italia ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba. I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un parcheggio. La ragazza è stata portata in ospedale.

Guscio molle - proboscide e occhi in fuori : nel Lago di Garda spunta la tartaruga “aliena” (che nasconde un segreto) : La segnalazione è arrivata da un gruppo di turisti che stava osservando alcuni pulcini di germano reale e che, a un certo punto, sono stati trascinati sott’acqua. Gli uomini della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) è intervenuto nel lago di Garda e la Pelodiscus sinensis (così si chiama la tartaruga col Guscio molle ritrovata a poca distanza dalla terraferma), tramite i Carabinieri forestali, è stata affidata al Parco Natura Viva di ...

Dopo Ellen Pompeo anche Jason George di Grey’s Anatomy e Station 19 in Italia - entusiasta del Lago di Garda (foto e video) : Se un mese fa Ellen Pompeo aveva scelto Firenze, l'attore Jason George di Grey's Anatomy e Station 19 ha preferito il Lago di Garda come meta Italiana per le sue vacanze. L'interprete di Ben Warren in ben due produzioni ShondaLand, con un personaggio che fa da raccordo tra lo storico medical drama e il suo spin-off sui pompieri di Seattle, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sul maggiore Lago Italiano, come testimoniano le sue foto e i ...

Il Lago di Garda centro di eccellenza per la ricerca europea : I ricercatori delle più importanti università europee, i rappresentanti delle aziende partner, insieme a ingegneri, architetti, geometri e amministratori pubblici si sono incontrati a Peschiera del Garda per lo stakeholder meeting di INTCATCH, il più importante e innovativo progetto internazionale dedicato alla gestione dei bacini idrici. Obiettivo dell’incontro: verificare l’applicabilità dell’alta tecnologia robotica che si sta sviluppando con ...

Vela – 40° Trofeo Danesi : la carica della 127 a Gargnano-Lago di Garda : A Gargnano-Lago di Garda il 40° Trofeo Danesi, la carica della 127 Una flotta di 127 concorrenti per il Trofeo Antonio Danesi, il tradizionale appuntamento del Circolo Vela Gargnano, riservato agli Under 15 del piccolo Optimist, suddivisi nelle categorie Junior e Cadetti. Alla fine si contano 6 regate, tutte molto combattute, in acqua ed anche a terra con proteste e ricorsi, tutti risolti dal grande lavoro del comitati di gara guidato da ...

Vela – La favola di Itaca approda sul Lago di Garda : La barca da Vela Itaca si renderà protagonista in una serie di appuntamenti al Lago di Garda: ecco il calendario Era salpata Sabato 19 maggio dall’ Associazione Nautica Sebino in collaborazione con Circolo Velico Controvento, la XII° edizione del Progetto Itaca, iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma Sezione di Brescia con la collaborazione delle Associazioni amiche “Ail Verona”, “Ail Lecco”, ...

Vela – Circolo Vela Gargnano del Lago di Garda : primi bilanci positivi : Successi agonistici e grandi regate per il Circolo Vela Gargnano del lago di Garda Metà stagione e primi bilanci per il Circolo Vela Gargnano del lago di Garda. Non solo impegni in ambito organizzativo ma importanti risultati per i vari skipper del sodalizio della Centomiglia velica dell’8-9 settembre. Le due ragazze della squadra 29Er Michelle Waink e Claudia Gambarin hanno guadagnato la convocazione per il Mondiale Giovanile Under 19 che ...