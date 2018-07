Lady Gaga cameriera per un giorno a New York | serve ai tavoli nel ristorante di famiglia

Da Lady Gaga a De Gregori - su LiberiTutti giù le maschere Oggi l’inserto gratis in edicola : Nel supplemento gratuito del «Corriere della Sera» la stella della musica internazionale rinuncia ai suoi travestimenti. E il cantautore alla vigilia del tour racconta come ha convinto la moglie a cantare

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Lady Gaga? Le ipotesi sul rilascio a sorpresa da Las Vegas : Un nuovo album di Lady Gaga potrebbe arrivare sul mercato nella serata di apertura della sua residency a Las Vegas: la popstar darà il via al calendario di 74 date al Park Theatre al Park MGM di Sin City a dicembre e starebbe pianificando un rilascio a sorpresa come regalo per i suoi fan da realizzare in quell'occasione. Un insider ha dichiarato al quotidiano Daily Star che uno degli album a cui la cantante sta lavorando (al momento pare sia ...

Lady Gaga : in arrivo una nuova canzone insieme a Miley Cyrus? : Ecco cosa dicono i rumors

Un’entusiasta e colorata Lady Gaga al Gay Pride di New York - foto e video della sfilata e dell’incontro coi fan : Da sempre vicina alla comunità LGBTQ per cui è diventata ormai un'icona, non poteva mancare Lady Gaga al Gay Pride di New York: nel mese dell'orgoglio gay che viene celebrato in tutto il mondo con sfilate, cortei e manifestazioni di ogni genere per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti civili, anche la popstar di Joanne ha fatto la sua parte. Mentre proprio a New York è impegnata in studio di registrazione per incidere nuova ...

La fibromialgia di Lady Gaga raccontata agli scettici : “Provate a vivere 5 minuti nel mio corpo” : La fibromialgia di Lady Gaga l'ha costretta quest'anno a chiudere prima il suo tour europeo cancellando le 10 ultime date in calendario. Eppure c'è ancora chi non crede alla sua condizione, al punto da spingerla a parlarne pubblicamente lanciando una sfida. Apparsa in gran forma a Los Angeles, la popstar ha sorpreso tutti con un nuovo look sfoggiato agli MTV Award 2018, presentandosi con un taglio di capelli asimmetrico e con un audace outfit ...

Lady Gaga ha diretto un'orchestra in studio di registrazione : ecco il video!

MTV Movie & Tv Awards 2018 : il trionfo di Lady Gaga - Black Panther e Stranger Things : Black Power, nostalgia anni ’80 e l’autoproclamatasi regina della serata: senza nulla togliere agli altri vincitori degli MTV Movie & TV Awards 2018, questi tre termini bastano a sintetizzare l’intera cerimonia di premiazione dedicata a Cinema e serie tv targata MTV – registrata sabato 16 giugno dal Barker Hangar di Santa Monica e messa in onda lunedì 18. Prima le signore: Lady Gaga si è portata a casa il premio per ...

MTV MOVIE & TV AWARDS 2018/ Nominations - vincitori e ospiti : Lady Gaga premiata per Five Foot Two : Grandi star della musica, della tv e del cinema si troveranno insieme per gli MTV MOVIE & Tv AWARDS 2018, ecco le Nominations, gli ospiti e come vedere la cerimonia in tv e streaming(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Inediti di Lady Gaga in uscita nel 2018 - la conferma dal produttore Mark Nilan Jr. in un video : Brani Inediti di Lady Gaga saranno rilasciati entro il 2018: la conferma è arrivata da uno dei produttori che lavora con la popstar, quasi certamente alla colonna sonora del film È Nata Una Stella. Mark Nilan Jr. ha confermato su Instagram l'intenzione della cantante di pubblicare presto nuova musica. L'annuncio ufficioso del ritorno di Gaga sul mercato dopo l'era Joanne e il singolo The Cure è arrivato sotto forma di commento ad uno dei ...

Dalla Russia uno spettacolare dancemob per Lady Gaga con 10 anni di successi - coreografie e outfit (video) : Mentre la Russia è sotto gli occhi di tutti perché ospita la Coppa del Mondo 2018, i Little Monster russi hanno pensato di attirare l'attenzione con un mega dancemob per Lady Gaga in onore dei suoi dieci anni di carriera, che ricorrono proprio nel 2018. Per l'occasione, un gruppo di ballerini ha realizzato un video di quasi dieci minuti per rendono omaggio alla popstar di origini italoamericane, ripescando alcuni dei suoi brani più celebri e ...

Lady Gaga e la depresione : «Tenerla nascosta fa ammalare» : Prima la stilista Kate Spade, poi lo chef Anthony Bourdain: la depressione continua a mietere vittime, sia tra i personaggi dello spettacolo che tra le persone comuni. Una patologia che fa paura ma che, come ricordato anche da Lady Gaga, non deve essere tenuta nascosta: «I segreti fanno ammalare», ha detto la popstar durante la cerimonia dei Global Changemakers Award, dove insieme alla madre Cynthia Germanotta ha ricevuto un premio per ...

Kesha messaggia a Lady Gaga : «Dr. Luke ha violentato Katy Perry». Il produttore : «Tutto falso» : Una delle persone che ha più sostenuto la cantante Kesha nella sua lotta contro il producer Dr. Luke è stata Lady Gaga . Alla cantante italo-americana Kesha ha confidato che Dr. Luke avrebbe ...

Kesha rivela a Lady Gaga : "Dr Luke ha violentato Katy Perry" : Kesha torna in tribunale opposta al Dr. Luke , ma in parti invertite rispetto al passato come spiega Metro . Al centro della querelle - una causa per presunta diffamazione intentata dal produttore - ...

La battaglia Kesha vs Dr Luke : la cantante lo accusava di aver violentato Katy Perry in un messaggio a Lady Gaga : Un nuovo documento mostra la conversazione tra le artiste