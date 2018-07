Lacrime ed emozione per Angelique Kerber | è lei la regina di Wimbledon | le IMMAGINI più

Giro d’Italia - Mattia Cattaneo non trattiene l’emozione : il corridore italiano scoppia in Lacrime a Prato Nevoso [VIDEO] : Subito dopo l’arrivo a Prato Nevoso, Mattia Cattaneo è scoppiato in lacrime per non essere riuscito a vincere la diciottesima tappa del Giro d’Italia Avrebbe potuto conquistare una vittoria speciale, ma solo la zampata di Schachmann gli ha tolto la possibilità di trionfare nella diciottesima tappa del Giro d’Italia. Mattia Cattaneo ha chiuso terzo una frazione complicatissima, condotta per lunghi tratti di gara fino alla beffa ...