La vittoria della Francia ai Mondiali aiuterebbe la popolarità di Macron?

L’autostrada della vittoria di Assad che risveglia l’economia della Siria : Dopo che le bandiere nazionali hanno ripreso a sventolare sul valico di Nassib, pochi giorni fa, i sostenitori di Bashar al-Assad hanno cominciato a chiamarla «L’autostrada della vittoria». È la M5, la più importante arteria commerciale della Siria. Oltre 500 chilometri che uniscono la frontiera con la Giordania a quella con la Turchia. È su questi...

Mondiali : Francia in Finale - i transalpini preparano la maglia della vittoria : Secondo radio RTL, Nike sta preparando la maglia con le due stelle da vendere immediatamente dopo l’ipotetico trionfo dei Bleus al Mondiale. Una vera sfida industriale, visto che le maglie sono prodotte in Thailandia e vanno consegnate entro il fine settimana. Nike assicura che saranno già disponibili lunedì, per l’arrivo dei Bleus nella capitale, al massimo martedì. Nel 1998, quando la Francia conquistò in casa il suo primo ...

La vittoria della Croazia fotografata da MOLTO vicino : Da un fotografo di AFP travolto dai calciatori croati che esultavano per il gol di Mandzukic, quello decisivo The post La vittoria della Croazia fotografata da MOLTO vicino appeared first on Il Post.

VIDEO Mandzukic manda la Croazia in Paradiso : Finale ai Mondiali - il gol della vittoria. Sconfitta l’Inghilterra : Mario Mandzukic prova a scrivere la storia calcistica della Croazia: suo il gol che nel secondo tempo supplementare porta in vantaggio i balcanici contro l’Inghilterra. Di seguito il VIDEO del gol croato dell’1-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI Mandzukic Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: DarioZg / ...

Wimbledon – Kevin Anderson batte Federer - il sudafricano stenta a crederci : “la vittoria più bella della mia carriera” : Kevin Anderson elimina Federer da Wimbledon. vittoria pazzesca per il tennista sudafricano che nel post match esprime tutta la sua gioia Pomeriggio clamoroso sul campo 1 di Wimbledon: Kevin Anderson batte Roger Federer dopo una maratona di oltre 4 ore, conclusa al 5° set. Il tennista sudafricano, attuale numero 8 al mondo, si è concesso ad una gioiosa intervista nel post gara, nella quale ha esternato tutte le sue emozioni: “è ...

Pogba dedica la vittoria della Francia ai bambini thailandesi : "I veri eroi siete voi" : Il francese si augura di alzare per la prima volta in carriera la Coppa del Mondo al cielo ma nel frattempo ha avuto un pensiero per delle persone meno che hanno passato giorni di paura. Pogba , ...

Mondiali - Francia in Finale. Pogba dedica vittoria agli eroi della Thailandia : ”Questa vittoria è per gli eroi del giorno”. Parola di Paul Pogba che dopo aver conquistato la finale ai Mondiali in Russia con la sua Francia ha postato sul suo profilo twitter una dedica ai ragazzi thailandesi salvati dopo essere rimasti bloccati per giorni in una grotta aggiungendo anche una foto con tutti e 12 i componenti della squadra di calcio dei ‘cinghialotti’. ”Ben fatto ragazzi – ha aggiunto ...

La libertà di Liu Xia è una vittoria idealista della Merkel - ma non solo : Roma. Il governo cinese ha consentito a Liu Xia, moglie del dissidente politico Liu Xiaobo e prigioniera politica lei stessa, di lasciare il paese e andare in Germania, dopo otto anni di arresti domiciliari, isolamento e umiliazioni. Liu Xia era stata arrestata il 10 ottobre del 2010: due giorni pri

L'impegno della Polizia municipale a vittoria : La Polizia municipale di Vittoria impegnata su più fronti per garantire sicurezza e vivibilità. Ma serve anche la collaborazione dei cittadini

F1 - Vettel ‘si prende gioco’ della Mercedes : il team radio dopo la vittoria di Silverstone è pazzesco [VIDEO] : Prima i complimenti da parte del suo ingegnere e di Arrivabene, poi la stoccata felice di Vettel: team radio davvero esaltante per i tifosi della Ferrari I complimenti del suo ingegnere, quelli di Maurizio Arrivabene e poi la stoccata alla Mercedes. Sebastian Vettel si gode la vittoria nel Gp d’Inghilterra, regalando ai tifosi della Ferrari un team radio da urlo, che ha il sapore della beffa nei confronti della Mercedes. ...

Chris Froome - il deficit calorico tra i segreti della vittoria al Giro d’Italia : Quasi come una risposta alle tante critiche e discussioni dopo la sentenza di assoluzione per il caso salbutamolo, il Team Sky ha pubblicato una lunga serie di dati riguardanti Chris Froome [VIDEO] e il suo vittorioso assalto al Giro d’Italia. Lo squadrone britannico ha rilasciato i documenti sulla preparazione e le prestazioni del suo campione a BBC Sport in giugno e, da mercoledì, questi sono stati pubblicati. Molti dati sono relativi alla ...

Controlli antincendio da parte della Polizia a vittoria : Continuano senza sosta i Controlli della Polizia per contrastare il fenomeno delle fumarole. Nei giorni scorsi un uomo è stato denunciato a Vittoria

Alexandria Ocasio-Cortez - cosa insegna alla sinistra la vittoria della giovane dem americana : Colpisce molto e ha fatto il giro del mondo la storia di Alexandria Ocasio-Cortez, una donna di 28 anni, ispanica, nata e cresciuta nel Bronx, che con poche risorse e contro ogni pronostico ha ottenuto una schiacciante vittoria alle primarie per le elezioni di Midterm per il 14esimo distretto di New York, battendo Joe Crowley, esponente tra i più in vista del partito democratico americano. Se vincerà il collegio, saldamente democratico, sarà la ...

Abusivismo - il Wwf : “La sentenza della Consulta sulla legge campana è una vittoria della legalità” : La sentenza della Corte costituzionale (a N. 140/18) depositata oggi e che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme campane che consentivano ai comuni di non procedere alle demolizioni e di affittare o addirittura alienare l’immobile abusivo allo stesso costruttore abusivo, non solo rappresenta un successo per tutti coloro che si battono contro l’Abusivismo edilizio e per curare le ferite del territorio ma è una ...