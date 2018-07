La strana vita dei miei vicini film stasera in tv 14 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 14 luglio 2018) Ladeiè ilin tv sabato 142018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ladeiin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: A Neighbor’s Deception GENERE: Thriller ANNO: 2017 REGIA: Devon Downs, Kenny Gage CAST: Ashley Bell, Tom Amandes, Adam Mayfield, Isabella Hofmann, Gates McFadden, Wolfgang Weber, William Christian, Cosima Cabrera, Marissa Labog, Ben Whalen, Kathleen Noone DURATA: 90 Minuti Ladeiin tv:Michael e Chloe comprano finalmente una casa nuova in un quartiere periferico molto tranquillo. Ma presto scopriranno che i loronon sono in realtà ...