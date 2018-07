La realtà virtuale per guarire dalle vertigini

Salute & Tecnologia : la paura del vuoto si vince “tuffandosi” nella realtà virtuale : La paura del vuoto, dell’altezza, si potrebbe sconfiggere per mezzo della realtà virtuale immersiva: lo ha rilevato uno studio condotto da Daniel Freeman della University of Oxford e pubblicato su “The Lancet Psychiatry”. La ricerca ha coinvolto 100 pazienti con diagnosi clinica di fobia dell’altezza: 49 dei partecipanti dovevano partecipare a 6 sessioni (30 minuti l’una) nell’arco di 2 settimane di ...

Coredo - autismo : stanza multisensoriale con realtà virtuale e giochi interattivi : Coredo. Un «tuffo» in realtà virtuali e giochi interattivi, una sinestesia di immagini, colori, suoni e profumi per stimolare l'attività fisica e cognitiva di ognuno. Il training quotidiano ...

Il nuovo Waterfront di Porto Cervo punta sulla realtà virtuale : È stato inagurato lo scorso venerdì a Porto Cervo, in Sardegna, il nuovo Waterfront, una passeggiata nella zona del porticciolo della celebre località della Costa Smeralda che è anche un luxury temporary store, dove un palinsesto di intrattenimento e contenuti costruiti ad hoc terranno compagnia a residenti e turisti per tutta l’estate. Waterfront Costa Smeralda, disegnato dall’architetto Gio Pagani e realizzato da Filmmaster Events, per ...

HoloSuit - la tuta per la realtà virtuale come quella di Ready Player One : Da novembre chi è stanco dei soliti visori per la realtà virtuale e dei loro limitati controller a forma di manico avrà finalmente un’alternativa futuribile a disposizione: si tratta di HoloSuit, una tuta zeppa di sensori e attuatori che ha appena raggiunto il suo obbiettivo di finanziamento su Kickstarter, pensata per immergere chi la usa in ambienti virtuali in grado di reagire ai movimenti e restituire sensazioni fisiche in ...

5 serie tv per immergersi nella realtà virtuale : Da Johnny Mnemonic a Matrix, da Avatar al più recente Ready Player One di Spielberg, la realtà virtuale è sempre stata uno dei temi più ricorrenti nelle opere cinematografiche di fantascienza. Ma ora che i confini fra cinema e tv si fanno più permeabili, anche le serie si dedicano alla virtual reality, con il vantaggio che l’avanzamento tecnologico degli ultimi anni permette di progettare delle produzioni appositamente per essere fruite in ...

Everest VR - nuova attività di realtà virtuale - Milano Post : Con il biglietto d'ingresso, tutti i pomeriggi adulti e bambini possono intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi. Ogni settimana è ...

Oculus TV : come guardare la tv - con vari canali - attraverso la realtà virtuale di Facebook : Tra i primi, vi saranno spettacoli quali il 'The Daily Show', il divertente ancorché notturno 'The Late Show' condotto dal comico Stephen Colbert, i video della NASA , i programmi di Pluto TV , e le ...

Oculus accende i canali. Anche la realtà virtuale ha la sua tv : L’azienda di proprietà di Facebook presenta i primi canali per il suo ultimo visore. Da Showtime, a Hulu e Showtime Anytime. Ma per l’Italia i contenuti sono troppo pochi

Xbox One - Microsoft abbandona i piani per il visore di realtà virtuale - : Traducendo in soldoni quanto detto: se Halo farà il salto nel mondo della VR, i giocatori Xbox One saranno privati di un'esperienza tra le più importanti per il bran. La giustificazione di Nichols ...

Microsoft cambia idea : la realtà virtuale non arriverà su Xbox : Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, sembra che Microsoft non sia intenzionata a portare la realtà mista e la realtà virtuale sulle proprie console Xbox. Se fino ad un anno fa l’azienda di Redmond affermava di essere pronta ad abbracciare la VR e la MR anche su console con Phil Spencer che, durante l’E3 2017, definì Xbox One X come il dispositivo adatto al gaming 4K e alla realtà virtuale, pare che adesso abbia nettamente ...

KONA fa il suo ingresso nella realtà Virtuale : Ravenscourt e Parabole hanno annunciato che il loro titolo horror survival-adventure, KONA VR, è disponibile su PC e su PlayStation VR. Giusto in tempo per festeggiare il primo compleanno del gioco, KONA VR permette ai giocatori di vivere l’inquietante ed elettrizzante avventura originale da una prospettiva completamente nuova. KONA: Arriva il supporto VR KONA VR è disponibile in un bundle per i nuovi giocatori o come ...

Oath apre al programmatic la pubblicità in realtà Virtuale : La società, parte di Verizon, ha presentato al Festival Internazionale della Creatività di Cannes una serie di novità volte a 'unire l'arte del brand building con la scienza dei dati', tra cui nuovi ...