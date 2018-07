La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo Conte | «Francia e Malta accolgono 100

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 50 migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).