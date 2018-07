La mia Turandot e Amici insieme per far tornare l' opera popolare

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) Chi più lo ferma. Per Alfonso Signorini, il direttore di Chi, l'amore per l'conosce un crescendo inarrestabile. Entrato nelle sacre stanze della lirica, è scattata una passione travolgente. Così, a un anno dal debutto come regista, torna al melodramma firmando la regia di due produzioni per il festival Puccini di Torre del Lago. Stasera (14 luglio) è la volta didi Puccini, il titolo con cui esordì nell'estate 2017: si replica ma con accorgimenti rispetto a un anno fa. Il 27 luglio, sempre a Torre del Lago, va in scena una nuovissima Bohème, fedele all'originale ma lontana da certi cliché. Quali? "La mia Mimì non è una santa", anticipa Signorini che per entrambi i titoli lavora con il direttore d'orchestra Alberto Veronesi. I costumi e le scene sono di Leila Fteita.Così, torna in casa Puccini con."È stata un'edizione molto fortunata, l'abbiamo portata anche al ...