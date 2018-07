La battaglia dei super chef per il ristorante  sulla Tour Eiffel 

Berlusconi alla battaglia dei voucher : Tajani non ha dubbi: ''Manca una politica industriale, dobbiamo aiutare le imprese a creare occupazione e su questo sarò impegnato in prima persona". E ancora: ''agricoltura e turismo, giovani e ...

Fortnite vs PlayerUnkown's Battlegrounds - la battaglia dei super ricchi - editoriale : L'allievo sembra aver superato il maestro, ma quest'ultimo non ci sta affatto a restare in disparte.Accantonata la causa legale con cui PUBG Corp. aveva accusato Epic Games di aver rubato l'idea della modalità battle royale di Fortnite dal suo PlayerUnknown's Battlegrounds, diatriba che si è dissolta in un nulla di fatto, i due giochi continuano a darsele di santa ragione sul terreno commerciale.Quattrocento milioni. Sono gli utenti che ...

Perché gli ex deputati hanno deciso di dare battaglia sul taglio dei vitalizi : Roberto Fico e i 5 stelle vanno avanti senza tentennamenti sul promesso taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Per ora si accontentano di dare una sforbiciata che andrà ad incidere solo sugli ex deputati, visto che il Senato è ancora in stand by. Una rivoluzione che comporterà un risparmio di circa 40 milioni di euro, è la stima fatta, per una somma che arriva a toccare quota 200 milioni se si ...

Riesplode la battaglia dei bus low cost. FlixBus - parte una linea Milano-Andora : Dopo lo Spezzino e il Tigullio, la battaglia dei pullman carichi di turisti “low cost” si accende ad Alassio, che annuncia una tassa

Al via il tour Perle di Dodi battaglia con le rarità dei Pooh : info biglietti in prevendita : Il tour Perle di Dodi Battaglia è finalmente ufficiale. La tournée dedicata alle rarità dei Pooh partirà il 26 ottobre da Montecatini. Slittata la prima data, che avrebbe dovuto tenersi al Teatro Verdi il 5 ottobre. Per coloro che hanno acquistato il biglietto e si trovano impossibilitati a partecipare al concerto, potranno richiedere il rimborso del ticket entro il 12 ottobre in tutti i punti vendita abilitati. Aperte le prevendite per le ...

Fabrizio Frizzi/ Il pubblico dei social è tutto per lui : "Che emozione rivederlo in tv" (Cavalli di battaglia) : Fabrizio Frizzi, a due mesi dalla scomparsa del conduttore ancora tutti ne parlano e dimostrano di come tenevano a lui. Sono tantissimi i messaggi d'affetto. (Cavalli di Battaglia)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:43:00 GMT)

battaglia di Hodeidah - preso l’aeroporto - Houthi si ritirano verso il centro : La coalizione arabo-sunnita a guida saudita ha conquistato l’aeroporto di Hodeidah, nello Yemen, l’ultimo porto sul Mar Rosso controllato dai ribelli sciiti Houthi, alleati dell’Iran. «Le forze armate sostenute dalla resistenza e dalla coalizione araba hanno liberato lo scalo internazionale di Hodeidah dalla morsa delle milizie Houthi», ha comunica...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Code Vein : il nuovo trailer si concentra su Ogre - uno dei Blood Veil che si potrà usare in battaglia : Mentre poco tempo fa Bandai Namco ha finalmente svelato la data di uscita del souls like in salsa anime Code Vein, ecco spuntare oggi un nuovo breve trailer che ci mostra una delle caratteristiche del gioco.Come riporta Gematsu, nel nuovo video possiamo dare uno sguardo a Ogre, uno dei Blood Veil utilizzabili in battaglia. In Code Vein, si potranno usare questi Blood Vein, che sono delle abilità speciali legate a un'arma che compaiono come una ...

Roland Garros 2018 : Juan Martin Del Potro vince la battaglia dei giganti contro Marin Cilic e vola in semifinale : Le lacrime a fine partita sono la testimonianza di quanto Juan Martin Del Potro tenesse a questa partita. L’argentino torna in semifinale al Roland Garros (precedente nel 2009) dopo aver sconfitto in quattro set il croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6 5-7 6-3 7-5 in quasi quattro ore di gioco. La pioggia aveva fermato ieri il match in perfetta parità, infatti i due giocatori si trovavano sul 5-5 nel tiebreak del primo set con al ...

La battaglia per salvare la lince dei Balcani - simbolo dell'Albania : è a rischio estinzione : Chi fissa negli occhi una lince dei Balcani rimane cieco, narra una leggenda albanese. Ma l'animale, un simbolo nazionale, è quasi scomparso oggi. Ne restano appena quaranta esemplari nelle Montagne di Macedonia e Albania....

Roma - tutti pazzi per Jurassic War : in diecimila a Castel Romano per la battaglia dei dinosauri : Superato il laboratorio Discovery Center, 90 ospiti alla volta salgono a bordo dei vagoni, diretti verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati dei quarti femminili. Sharapova vince la battaglia con Ostapenko - avanti Halep e Svitolina - sorpresa Kontaveit : Gli Internazionali d’Italia 2018 segnano il grande ritorno di Maria Sharapova. La russa centra la sua seconda semifinale in un WTA Premier Mandatory dopo il ritorno dalla squalifica per doping. Una qualificazione arriva dopo un’incredibile battaglia contro la lettone Jelena Ostapenko. Tre ore di gioco pazzesche con Masha che si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 7-5. Adesso la russa, che ha già vinto per tre volte gli ...

Giro d’Italia 2018 : il borsino dei favoriti alla vigilia della battaglia dello Zoncolan : Domani sarà una tappa decisiva per gli uomini di classifica al Giro d’Italia 2018, con la scalata al mitico Zoncolan. Una salita finale davvero infernale lunga 10 chilometri, che presenta una pendenza media del 12% e delle rampe addirittura al 22%. Su questa ascesa non ci si potrà nascondere e solo chi sarà in grado di domare il Mostro potrà ambire alla Maglia Rosa. Andiamo quindi a scoprire il borsino dei favoriti alla vigilia del tappone ...