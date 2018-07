Kerber nuova regina di Wimbledon

Kerber è la nuova regina di Wimbledon : Londra, 14 lug. (AdnKronos) – Angelique Kerber vince per la prima volta in carriera a superando in finale Serena Williams. La tennista tedesca si impone con un doppio 6-3 dopo un’ora e 7 minuti di gioco conquistando il suo terzo titolo dello Slam in carriera dopo gli Australian Open e gli Us Open del 2016. Kerber, alla sua seconda finale in 3 anni sull’erba dell’All England Club, nel 2016 perse la finalissima ...