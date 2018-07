Juventus | lunedì Cristiano Ronaldo arriverà a Torino

Blastingnews

: Volete incontrare il nuovo 23 ?????? Lunedì alle 16.00, @emrecan_ sarà allo Juventus Megastore per ?? e ?? con i tifo… - juventusfc : Volete incontrare il nuovo 23 ?????? Lunedì alle 16.00, @emrecan_ sarà allo Juventus Megastore per ?? e ?? con i tifo… - juventusfc : Pronti a incontrare @EmreCan_ ? ?? - juventusfc : #EmreCanDay ?? Domani! Ore 14.30 ?? La conferenza stampa LIVE Ore 16.00 ?????? #JuventusStore! -

(Di sabato 14 luglio 2018) Aormai è scoppiata lamania, in citta' non si parla d’altro e gli store ufficiali dellasono presi d’assalto dai tifosi bianconeri che vogliono assicurarsi la maglia di CR7. I sostenitori juventini dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere il portoghese in quel di. Infatti, poco fa lacon un post su Instagram ha fatto sapere che lunedì 16 luglioarrivera' in Italia. I tifosi bianconeri quindi potranno finalmente abbracciare la loro nuova stella. La giornata di CR7 sara' dedicata alle visite mediche che si terranno al Jmedical poi andra' in sede per parlare con la dirigenza juventina e ovviamente avra' modo di salutare il Presidente Andrea Agnelli e Beppe Marotta, a re alle ore 18:30 verra' presentato alla stampa. Dunque il programma diVIDEO sara' veramente intenso, ma poi ...