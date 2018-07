Juventus | CR7 arriva lunedì | visite allo J-Medical e presentazione alle 18 | 30

Juventus - lunedì è il Ronaldo-Day. Poi CR7 ripartirà per le vacanze : ... non un semplice incontro con i media in sala conferenza, vista l'entità delle richieste per presenziare all'evento con giornalisti in arrivo da tutto il mondo, ma la possibilità di utilizzare la ...

Il Milan risponde alla Juventus : “voi CR7 - noi CL7” - tifosi scatenati! : Cristiano Ronaldo continua ad alimentare chiacchiere e confronti, i tifosi bianconeri sono in visibilio, quelli rivali invece temono la forza della Juve L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha mandato in tilt i tifosi della Juventus, letteralmente scatenati dall’acquisto più importante della storia del club. Adesso l’obiettivo Champions League è di certo innegabile, con Allegri che intende mettere a tacere tutti gli sfottò da ...

Cristiano Ronaldo brinda con la madre alla Juventus - il cincin di Dolores per la nuova tappa di CR7 : Cristiano Ronaldo brinda con la madre nell’ultima foto postata dalla donna sui social netework, Dolores augura il meglio al figlio appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con sua madre. CR7 è apparso in più di un’occasione accanto alla donna che l’ha messo al mondo e che l’ha cresciuto con amore. Dopo il passaggio del portoghese alla Juventus, perciò, anche Dolores Saviero ci ha ...

Salvini : 'CR7? La Juventus non penalizzi le altre aziende di famiglia' : ROMA - ' Sono soldi privati. Da milanista posso solo rosicare, la nostra campagna acquisti è molto più ridotta'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni di Rtl ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - l’ultima FOTO di CR7 : “Lovely moments!” [GALLERY] : La Juventus piazza il colpo del secolo, arriva a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso sono i netti favoriti anche per la vittoria della Champions League e nelle prossima stagione non potranno sbagliare. Il portoghese è atteso in Italia nella giornata di lunedì, nessuna grande presentazione per la delusione dei tifosi bianconeri. Il calciatore intanto ha pubblicato un FOTO in bella compagnia: “Lovely ...

Juventus - lunedì 16 luglio verrà presentato CR7. Ma niente show : lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo verrà presentato ufficialmente e il mondo Juve non sta più nella pelle, ma niente show. In mattinata la Gazzetta dello Sport aveva anticipato i dettagli di un vero e proprio Cristiano Ronaldo day dalla mattina sino alle ore serali, che però non avrà luogo a causa di alcune problematiche relativi all'ordine pubblico. ...

Juventus - Joao Cancelo si presenta e pensa già alla Champions : “CR7 ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo” : Joao Cancelo è ufficialmente un calciatore della Juventus, oggi la presentazione ai tifosi del terzino che arriva dal Valencia “E’ un piacere che Cristiano Ronaldo sia arrivato qui, la Juventus è abituata a vincere ma uno in più come lui aiuterà di certo a ottenere i successi”. Sono le parole di Joao Cancelo neo acquisto bianconero in conferenza stampa dal centro sportivo della Continassa. “La Champions è una ...

Ronaldo alla Juventus : niente festa per CR7 - tramonta ipotesi show : Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E’ quanto e’ emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l’ipotesi dello show, lunedi’ all’Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la societa’ bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese e’ atteso lunedi’ a Torino ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Juventus-CR7 - vendite record : una maglia al minuto - store presi d’assalto : Juventus-CR7- Cristiano Ronaldo si prepara ad incidere il proprio nome nella storia della Juventus. Sia per quel che riguarda la parte tecnica in campo, sia per quel chcristiane riguarda la parte marketing. L’asso portoghese non è ancora sbarcato a Torino, ma ha già scatenato una vera e propria “RonaldoMania“. Gli store ufficiale di Torino e […] L'articolo Juventus-CR7, vendite record: una maglia al minuto, store presi ...

Affare CR7-Juventus - perché gli operai di Fca minacciano lo sciopero : I lavoratori criticano la strategia di Exor, che favorirebbe gli investimenti di una squadra di calcio, a discapito di quelli nel settore automotive

Juventus - CR7 sorprende tutti : lunedì parlerà italiano. Vi spieghiamo perchè… : CR7 sorprende tutti- lunedì è il grande giorno. Cristiano Ronaldo è pronto a vestire bianconero dinanzi ai suoi nuovi tifosi. Cresce l’attesa, città totalmente in fermento. Ronaldo sarà presentato all’Allianz Stadium dinanzi ad una cornice di tifosi pazzesca. Una presentazione senza eguali, la quale andrà in scena dopo le visite mediche di rito e dopo […] L'articolo Juventus, CR7 sorprende tutti: lunedì parlerà italiano. Vi ...

L’impatto di Cr7? Bogarelli : “Positivo quasi solo per la Juventus” : L'impatto di Cristiano Ronaldo? Secondo alcuni esperti, sarà positivo solo per la Juventus. L'articolo L’impatto di Cr7? Bogarelli: “Positivo quasi solo per la Juventus” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.