Juventus | ancora guai per Cristiano Ronaldo | “arresto possibile anche in Italia” ...

Juventus - Marchisio vuole restare 'Con Ronaldo è ancora più bello : ... allungando così la lista di campioni con cui è sceso in campo: di sicuro lunedì sarà al campo d'allenamento quando CR7 atterrerà nel mondo Juventus , quando dopo le visite mediche e prima della ...

Juventus - Alfredo Pedullà : “Marcelo? La Juve ci ha provato e ci proverà ancora” : Alfredo Pedullà- Juventus scatenata sul fronte mercato. Dopo l’affare del secolo targato Cristiano Ronaldo, i bianconeri sarebbero pronti a puntare forte su Marcelo. Il terzino brasiliano, attualmente in forza al Real Madrid, è un chiaro obiettivo della dirigenza Juventina. Come sottolineato da Alfredo Pedullà sui canali “SportItalia“, la Juventus sta provando l’assalto a Marcelo. “La […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - sarà ancora CR7 : Cuadrado cede la #7 a Cristiano Ronaldo : Una possibilità che era stata ampiamente prevista, ma che ora diventa ufficiale, per bocca del diretto interessato. Juan Cuadrado ha ceduto la sua maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo, che all'inizio ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Serie A finita prima ancora di iniziare? Alle rivali serve un miracolo… : Cristiano Ronaldo-Juventus, un colpaccio del presidente Agnelli che conferma lo strapotere del club bianconero in Serie A Cristiano Ronaldo-Juventus, l’affare è ufficiale. Un colpo davvero clamoroso per la squadra di Massimiliano Allegri, un colpo che sposta ulteriormente l’equilibrio del campionato, un equilibrio che da 7 anni praticamente non c’è. La Juventus sta dominando la Serie A piazzando vittorie in Serie e ...

Juventus - Allegri : “siamo ancora a caccia di trofei” : Massimiliano Allegri alla caccia di nuovi trofei al quinto anno alla guida della Juventus. “Si comincia. – è il tweet del tecnico bianconero – Come ogni anno, conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!”.L'articolo Juventus, Allegri: “siamo ancora a caccia di trofei” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - Allegri scatenato : “c’è ancora posto in bacheca…” : “Si comincia. Come ogni anno , conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!”. E’ questo il messaggio sui social dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, inizia la nuova stagione per i bianconeri che si preannuncia piena di aspettative. La pressione per il tecnico sarà altissima in particolar modo per il probabile arrivo di Cristiano Ronaldo, la ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie live - ancora un indizio : maglie CR7 sparite da store Real : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: Ultime notizie live. L'agente Jorge Mendes in pressing sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Intanto un video in Asia “anticipa” l'annuncio?(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:27:00 GMT)

Piazza Affari chiude piatta - ancora acquisti sul titolo Juventus in attesa di Ronaldo : Stabile lo spread BTP-Bund in quota 243 punti base nonostante l'agenzia di rating S&P's abbia ridotto le stime sulla crescita della nostra economia per l'anno corrente dall'1,5 all'1,3 per cento. Per ...

Juventus ancora su di giri in Borsa. Ronaldo sempre più vicino? : Non si fermano gli acquisti sui titoli Juventus , in bella mostra a Piazza Affari con un rialzo del 5,24% e boom di volumi. Ad ora sono passate di mano quasi 54 milioni di azioni a fronte dei 3,6 ...

Il titolo Juventus sale ancora in borsa : +7 - 13% - valori ai massimi da gennaio : Altra seduta in forte rialzo per il titolo della Juventus a Piazza Affari, sulla scia dell’effetto Cristiano Ronaldo. L'articolo Il titolo Juventus sale ancora in borsa: +7,13%, valori ai massimi da gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo dà la sua parola alla Juventus - ma il Real Madrid fa marcia indietro : la clausola da 1 miliardo è ancora valida! : Dalla Spagna non hanno dubbi, Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola alla Juventus, ma è il Real Madrid a fare marcia indietro: la clausola da 1 miliardo potrebbe essere ancora valida-- Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai non si parla d’altro. Il possibile approdo di CR7 in maglia bianconera riempie giornalmente le prime pagine dei quotiziani sportivi di tutto il mondo, ovviamente soprattutto quelli spagnoli. Marca, giornale che ...

Buffon : 'Juventus - occhio all'Inter. Psg? Voglio dimostrare di essere ancora forte' : ... 'Se andremo avanti vedremo - ha detto l'ormai ex portiere e capitano della Juventus e dell'Italia ai microfoni di Sky Sport 24 -, s e così sarà è per tutte queste motivazioni che spingono una ...

Juventus - prezzo degli abbonamenti ancora in crescita : +88% dal 2012 : Prezzi ancora in crescita per gli abbonamenti della Juventus per la stagione 2018/19, e non mancano le polemiche. L'articolo Juventus, prezzo degli abbonamenti ancora in crescita: +88% dal 2012 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ghoulam - ginocchio ancora gonfio/ Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama : Juventus più vicina? : Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:08:00 GMT)