Juve | Ronaldo arriva domani?

Juventus - Ronaldo : lo show e il codice bianconero : C'è chi lo chiama stile Juve, chi tradizione, chi organizzazione, chi mentalità vincente. Forse è semplicemente un mix di tutto questo, che parte dal 1923 quando Edoardo Agnelli assume la presidenza, ...

Juve - Ronaldo-mania senza età : tutti vogliono essere CR7 - a 81 anni corre con la '7' : La scaletta del CR-7 day è già stata fissata nei dettagli: l'arrivo a Torino, le visite al J Medical e poi, alle 18.30, davanti ai microfoni di tutto il mondo, la firma sul contratto e la conferenza ...

Juve : Cristiano Ronaldo arriva in Italia lunedì prossimo : Come nelle favole più belle alle volte i sogni possono diventare. Questa è una vicenda tutta tricolore che vede come protagonista il calciatore portoghese più conosciuto e quotato al mondo, Cristiano Ronaldo dalla prossima stagione calcistica, sarà il fiore all'occhiello dell'Italiana Juventus. Cristiano Ronaldo Foto Getty Images© scelta da SuperNews A poche ore dall'...

Cristiano Ronaldo rovescia il mondo Juve : lunedì la presentazione - ecco il programma : Il Marziano è tornato a Madrid prima di volare a Torino: alle 18.30 di lunedì il momento in cui apparirà di fronte al mondo come bianconero

Marcelo - Godin - Dybala. Intorno a Ronaldo nasce una Juventus Mondiale : Una Juventus Mondiale, una naturale rivoluzione risultato dell'approdo a Torino di Cristiano Ronaldo. Voci che si inseguono, trattative accennate, mezzi sorrisi che nascondono una base di verità. L'arrivo del lusitano non può lasciare la Signora nella penombra ma la costringe a tirare fuori le unghie per l'assalto, ancora una volta, alla tanto bramata Champions League. Con una formazione titolare composta quasi interamente da giocatori che hanno ...

Marcelo - Godin - Dybala Intorno a Ronaldo nasce una Juventus Mondiale : Per una Juventus che punta dritto al tetto intercontinentale, con la consapevolezza di avere sicuramente un campione del mondo in rosa.

Juventus - Cristiano Ronaldo va di fretta : arriva già domani? : Questo almeno secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Un nuovo modo di vedere la Serie A e la Serie B: scopri l'offerta! Ronaldo d'altronde già ieri ha momentaneamente interrotto le vacanze ...

Juventus - lunedì Cristiano Ronaldo arriverà a Torino : A Torino ormai è scoppiata la Cristiano Ronaldo mania, in citta' non si parla d’altro e gli store ufficiali della Juventus sono presi d’assalto dai tifosi bianconeri che vogliono assicurarsi la maglia di CR7. I sostenitori juventini dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere il portoghese in quel di Torino. Infatti, poco fa la Juventus con un post su Instagram ha fatto sapere che lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo arrivera' in ...

Cristiano Ronaldo al mare con Georgina Rodriguez : si attende alla Juventus : L'ex giocatore del Real ha chiuso in anticipo la prima parte di vacanze. Lunedì test medici e prima conferenza stampa in bianconero. Dopo il mondiale in Russia, per Cristiano Ronaldo è totale relax con la fidanzata. Il campione neo acquisto della Juventus è stato fotografato dal settimanale “Gente” in acqua con la sua bellissima fiamma Georgina Rodriguez.--Intanto si attende la presentazione ufficiale di Cristiano alla Juventus, che ha lasciato ...

Juve - Ronaldo può anticipare l'arrivo a Torino : Cristiano Ronaldo verrà presentato dalla Juventus lunedì alle ore 18.30. Come riporta Sky Sport, però,non è ancora chiaro quando Ronaldo sarà fisicamente a Torino dove nella giornata di lunedì svolgerà anche le visite mediche con i bianconeri. Ronaldo potrebbe arrivare nel capoluogo ...

Juventus - Cuadrado cede la 7 a Cristiano Ronaldo e lancia un referendum per il nuovo numero di maglia : Perso il 7, ceduto - ubi maior - a Cristiano Ronaldo, il colombiano Cuadrado lancia un referendum per il suo numero di maglia. 'E ora che numero scelgo?', scrive sui profili social. Dopo aver citato ...

Juventus - Caldara su Ronaldo : “da anni non arrivava in Italia un campione così” : “C’è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere”. Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo di CR7: “La società ha fatto un’impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo – ha spiegato l’ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con ...

Juventus - Caldara si presenta : "Come marcare Ronaldo? Per fortuna giocherà con me" : L'ex Atalanta è stato presentato in giornata: "Barzagli e Chiellini due esempi. Il giocatore più difficile su cui difendere? Mandzukic. Quello che mi ha impressionato di più è Douglas Costa"

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Maria De Filippi - Silvia Toffanin e Fabio Fazio si contendono la prima ospitata : L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha ripercussioni anche televisive. Lo giura Alberto Dandolo su Dagospia. 'E' iniziato il toto-ospitata', si legge su Oggi a proposito del calciatore che ...