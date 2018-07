Judo | European Cup junior 2018 | Martina Castagnola trionfa a Paks! Secondo posto per

oasport

(Di sabato 14 luglio 2018) Una vittoria e unper l’Italia a Paks, in Ungheria, dove è in corso una tappa dell’Cup. Are nel torneo magiaro è stata, che ha conseguito il primonella categoria -52 kg, battendo in successione l’ucraina Bezatosna, la britannica Piechota e la connazionale Matilda Avila in un derby fratricida, prima di superare in finale la tedesca Ballhaus e salire sul gradino più alto del podio. “Si tratta della mia prima vittoria inCup. – raccontasul sito della Fijlkam – Sono rimasta concentrata per tutta la gara e il risultato si è visto. Sono contenta e spero di continuare così”. A distinguersi a Paks è stata anche Federica Luciano, che ha concluso alnella categoria -57 kg, battendo le ungheresi Tamasi e Varga, beniamine di casa, nei primi due turni, per poi ...