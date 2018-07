Joss Whedon | il creatore di Buffy | arriva su HBO con The Nevers una serie tutta al

optimaitalia

(Di sabato 14 luglio 2018)torna in televisione con una nuovatv. Il network via cavo HBO ha ordinato The, show che lo storicodied Angel scriverà, dirigerà e produrrà. Il progetto è descritto come “un epico dramma fantascientifico su un gruppo di donne dell'epoca Vittoriana che scoprono di avere abilità fuori dal normale, implacabili nemici, e una missione che potrebbe cambiare il mondo."L'epoca d'oro delverse è stata inaugurata nel 1997 con- L'ammazzavampiri,tv rifacimento dell'omonimo film del '92.è famoso anche per aver creato Dollhouse,con protagonista Eliza Dushku, ex Faith in, e più recentemente Agents of SHIELD, co-realizzata insieme al fratello Jed - a cui ha lasciato il timone.In un comunicato stampa, il papà di Firefly si è detto eccitato all'idea di iniziare questa nuova collaborazione col network che trasmette ...