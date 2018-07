Jorginho | addio al Napoli con gaffe

Calciomercato Napoli - il toccante addio di Jorginho : 'Vi porto nel cuore - qui sarà sempre casa mia' : ... lo staff tecnico, i magazzinieri, i terapisti, la società SSC Napoli e soprattutto i NAPOLETANI, tifosi e non, di tutte le età, che ovunque, ma davvero dappertutto nel mondo , ma quanti siete?!?, mi ...

Calciomercato Napoli - il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho : il centrocampista out dai convocati per il ritiro : Il centrocampista italo-brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, quasi certa la sua partenza verso il City Il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho, il centrocampista azzurro non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, certificando dunque la sua partenza con direzione City. Oltre al classe ’91, non figura nell’elenco nemmeno Younes, attualmente infortunato. Ecco ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso l’addio : il nome il pole per il sostituto : Calciomercato Napoli – Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di Calciomercato che lo attende. A Radio Kiss Kiss, Joao Santos ha analizzato la possibilità per il suo assistito di seguire Sarri al Chelsea, ma anche l’ipotesi City al fianco di Guardiola che già si è fatto vivo con l’agente. “L’arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa, ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno ...