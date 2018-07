Israele | razzi da Gaza | chiudetevi in casa

Razzi da Gaza verso Israele - ordine ad abitanti : 'Chiudetevi in casa' : Lanci di Razzi da Gaza sono stati segnalati in diverse località israeliane lungo la frontiera con la Striscia. Lo ha riferito la radio militare di Tel Aviv, precisando che gli abitanti hanno avuto l'...

Israele - tredici razzi lanciati da Hamas : È tornata ad inasprirsi la già precaria situazione tra la Striscia di Gaza e Israele. Ieri da Gaza sono stati lanciati verso Israele diversi aquiloni incendiari e palloni con esplosivi che hanno provocato numerosi incendi in territorio israeliano, tenendo i vigili del fuoco israeliani sull'attenti e costringendoli ad intervenire in giro per la città per l'intera giornata.Stanotte la situazione è precipitata quando Hamas, secondo quanto ...