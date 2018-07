Iran | Rohani | risponderemo ai bisogni della popolazione

Se Rohani fallisce - l'Iran avrà un nuovo Ahmadinejad : ... se il leader riformista non riuscirà ad aggiustare le cose con il suo cavallo di battaglia: il dialogo col resto del mondo. Sul fronte interno, il presidente si trova in difficoltà, il Parlamento ha ...

Iran - minacce Usa avvicinano ultraconservatori al moderato Rohani : Grazie a questa storica intesa, la Repubblica islamica ha notevolmente limitato il suo programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni internazionali che hanno soffocato la sua economia. ...

Russia 2018 - Rohani alla nazionale Iraniana : “avete lottato per un sogno” : MONDIALI 2018- Il presidente iraniano Hassan Rouhani si congratula con la nazionale iraniana di calcio che ieri sera ha fatto tremare il Portogallo ai Mondiali di Russia. “Avete lottato per realizzare i sogni di una grande Nazione attraverso la vostra encomiabile fiducia in voi stessi, portando gioia e orgoglio alla Nazione che apprezza sempre i sacrifici degli atleti”, afferma Rohani in un messaggio rilanciato dall’agenzia di ...

Iran - Rohani a Pompeo : 'Non puoi decidere per il mondo' : "Chi sei tu per decidere per l'Iran e il mondo? Il tempo per queste azioni è finito e il popolo Iraniano non ha prestato attenzione a queste dichiarazioni centinaia di volte". Lo ha detto il presidente Iraniano Hassan Rohani, replicando al ...

RAID ISRAELE DOPO MISSILI Iran : NETANYAHU “SUPERATA LINEA ROSSA”/ Rohani a Merkel : “no tensioni in Siria” : Siria, razzi IRANiani sul Golan: nuovi RAID di ISRAELE, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture IRANiane a Damasco"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:35:00 GMT)

Rohani : l'Iran non lascerà l'accordo sul nucleare : Quanto alla minaccia di sanzioni da parte degli Usa, Rohani ha affermato che non ci saranno ripercussioni sull'economia dell'Iran e potrà essere preservata la stabilità del mercato interno.

Rohani - l'Iran non lascerà l'accordo : TEHERAN, 8 MAG - Teheran "non abbandonerà l'accordo sul nucleare", un'intesa che gli Usa "non hanno mai rispettato": lo ha affermato il presidente iraniano Hassan Rohani in diretta tv dopo l'annuncio ...