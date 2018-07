Irama in tour nel 2019 | nuovi concerti a marzo | info e biglietti in prevendita su

Il video di Nera di Irama - hit dell’estate 2018 prima del tour di concerti : Nera di Irama è da oggi disponibile anche con il video ufficiale. La travolgente hit estiva presentata ad Amici di Maria De Filippi dal vincitore del programma vive su YouTube e in rotazione televisiva. Nera è tra i tormentoni dell’estate 2018 con oltre 11 milioni di stream su spotify e già certificato Disco d’Oro. Il singolo sta trascinando Plume, l’album di Irama in cui è inserito, verso grandi traguardi. Il CD ha infatti conquistato il ...

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

Irama dopo Amici - al via il "Plume tour" : date - album e tutte le informazioni : Il vincitore di “Amici” Irama in pochissimo tempo dall’apertura delle vendite registra il sold out assoluto del &ldquo...

Irama : dopo la vittoria ad “Amici” pronto a salire sul palco del “Plume Tour” : opo la vittoria della diciassettesima edizione di Amici, Irama è pronto a salire sul palco per sorprendere il suo pubblico con la sua prima tournèe, il “Plume Tour”, che attraverserà l’Italia in quattro tappe esclusive a Roma (sabato 24 novembre 2018 @ Quirinetta), Torino (domenica 2 dicembre 2018 @ Hiroshima Mon Amour), Napoli (sabato 8 dicembre 2018 @ Duel Beat) e a Milano (sabato 15 dicembre 2018 @ Magazzini). Il tour prende il nome dal suo ...

Amici. Irama vince la diciassettesima edizione : ecco le tappe del tour : E’ Irama il vincitore della diciassettesima edizione di Amici. Ha battuto in finalissima con il 63% delle preferenze, la cantante

Nuove date dell’instore tour di Irama per Plume - tutti gli eventi dopo la finale di Amici : il calendario completo : Il calendario aggiornato dell'instore tour di Irama per l'album Plume, rilasciato venerdì 1 giugno per Warner Music Italia. Durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 3 giugno, Irama si è guadagnato un posto nella finale del talent, in programma lunedì 11 giugno: nel corso della serata verrà incoronato il nuovo vincitore di Amici, oltre che il vincitore del circuito Canto. Proprio a causa dello slittamento ...

Parte da Milano il primo instore tour di Irama : ROMA – Un calendario fitto per incontrare i fan. All’indomani dall’uscita dal talent Amici, Irama girerà l’Italia con diverse tappe instore, per presentare il nuovo album “Plume”, in uscita il prossimo 1 giugno. Di seguito le prime tappe in calendario, in continuo aggiornamento: Domenica 10 giugno Milano – CC Bicocca Village – Viale Sarca, angolo […] L'articolo Parte da Milano il primo instore tour di Irama proviene da NewsGo.