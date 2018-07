Intervista – Jerry Calà | «Io | gli anni ottanta ed i social network | ci vuole più contatto

domanipress

: @SimoneVazzana @Jerry_3_ @GFI65 @IlReDellEst Ma Intrieri quello che dichiarava che la sua intervista era stata cens… - JyjoGentile : @SimoneVazzana @Jerry_3_ @GFI65 @IlReDellEst Ma Intrieri quello che dichiarava che la sua intervista era stata cens… - Jerry_3_ : RT @DonatoCavallo6: Un tifoso Juve intervista da Sky: grande colpo dai un segnale a tutti che siamo tornati quelli che dominavano l’Europa.… - faberbros : Oggi sul Sole24Ore c'è un lunga intervista a Jerry Calà. @sole24ore -

(Di sabato 14 luglio 2018) “L’estate non è una stagione ma uno stato d’animo” questo è il motto che, uno dei volti più noti della commedia all’italiana, regista e attore di film cult come “Sapore di mare” e “Rimini Rimini”, ripete al termine di ogni suo spettacolo che da oltre vent’richiama giovani e non alla ricerca di qualche ora di spensieratezza. Oggi l’ex gatto di Vicolo Miracoli, dopo aver battuto il record di visualizzazioni su YouTube con “Ocio”, il brano cantato con J-Ax, ritorna sulle scene musicali con un progetto discografico intitolato “Un’altra estate che va“, un tormentone scritto da i Two Fingerz: Daniele Lazzarin (Danti), Riccardo Garifo (Roofio) e lo stesso. Il videoclip del brano girato in Versilia e nella storica location de’ “La Capna di Forte dei Marmi”, vanta la partecipazione de’ I Pantellas e del figlio di, Johnny, raccontando la ...