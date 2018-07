Internazionali di tennis Città di Perugia Marchesini e Cancellotti | il

L'Aquila - Internazionali di Tennis : domani il taglio del nastro : A coronare il ventaglio di invidiabile prestigio sono Tommy Robredo, giocatore ex numero 5 al mondo e gli italiani Gianluigi Quinzi, Luca Vanni e Matteo Donati, che hanno dato spettacolo al ...

GRANDE TENNIS A L'AQUILA : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI Internazionali : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

La Boschi va in tribuna agli Internazionali di tennis - con due amiche - : 'Bellissima serata di grande sport a Roma per la semifinale degli internazionali di tennis con le mie amiche', ha scritto Maria Elena Boschi sui suoi profili social. In poche ore ha raccolto 2.569 '...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

Internazionali di tennis - da Fedez ad Accorsi : l'ultimo set fa il pieno di vip : Poco più in là Accorsi ammira la videata del centrale e parla delle sue passioni: 'Sono davvero attratto dal mondo della velocità e dello sport - aggiunge l'attore - e sono contento quando i ...

Internazionali TENNIS. E' ancora Nadal il 'Re' di Roma : lo spagnolo conquista l'ottavo trofeo nella capitale : Grazie alla gente, questo è uno degli eventi più belli del mondo, ci vediamo l'anno prossimo'. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo è vietata. I trasgressori ...

Tennis - Nadal vince Internazionali d'Italia : battuto Zverev : ROMA - Rafael Nadal batte Alexander Zverev nella finale degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 6-1 1-6 6-3 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Il Tennista maiorchino conquista così il suo ottavo ...

Tennis - Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia : ... questo ci consentirà di migliorare quello che io chiamo il ranking del Coni, ovvero la nostra posizione come federazione all'interno del mondo sportivo italiano". BINAGHI: 'PORTEREMO Internazionali ...

Internazionali tennis Roma 2018 : la finale Nadal-Zverev LIVE dalle 16 : Se dovesse conquistare il 78° trofeo in carriera , il 56° sull'amata terra rossa, , Rafa lunedì tornerebbe numero 1 del mondo scavalcando nuovamente in vetta alla classifica Roger Federer. Di fronte ...