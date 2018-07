Interessante proposta per il Samsung Galaxy S9 tramite Tre | piani coinvolti e condizioni

optimaitalia

(Di sabato 14 luglio 2018) Abbiamo una nuova alternativa da oggi 14 luglio per quanto riguarda l'acquisto di unS9, considerando ladi Tre che consente l'acquisto a rate dello smartphone Android. Si parte dunque da presupposti differenti rispetto all'offerta TIM che abbiamo esaminato non molto tempo fa su queste pagine, se non altro perché in questo frangente abbiamo anche un piano che possiamo abbinare al top di gamma lanciato sul mercato nello scorcio iniziale del 2018.Cerchiamo dunque di comprendere al meglio leproposte dalla compagnia telefonica, in modo tale che i potenziali acquirenti di unS9 non abbiano brutte sorprese qualora dovessero decidere di procedere. Secondo quanto annunciato da Tre, tutto ruoterà attorno a ALL-IN Power, in riferimento alla versione con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GIGA, con prezzo fissato a 19 euro al mese invece di 25. ...